  В Україні

Яка відповідальність передбачена за неподання або несвоєчасне подання декларації — роз’яснення НАЗК

07:00, 18 березня 2026
За умисне неподання суб’єктом декларування декларації передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу або громадських робіт, або обмеження волі.
Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, яка відповідальність передбачена за неподання або несвоєчасне подання декларації.

«Кримінальна відповідальність за ст. 366-3 КК України, адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП», - заявили у НАЗК.

За умисне неподання суб’єктом декларування декларації передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 2500 до 3000 НМДГ або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі строком на 1 рік, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років (ст. 366-3 КК України).

За несвоєчасне подання без поважних причин декларації передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від 50 до 100 НМДГ (ч. 1 ст. 172-6 КУпАП).

Суб’єктами адміністративної або кримінальної відповідальності за неподання або несвоєчасне подання декларації є особи, які зазначені у п. 1, пп. «а», «в» – «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, які відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 45 Закону зобов’язані подавати декларацію.

Порушення строків подання декларації:

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру порушників).

