Апеляційний суд залишив ексголову Укренерго Кудрицького під вартою, але зменшив заставу вдвічі

Суму застави скорочено удвічі — з близько 14 мільйонів до 7 мільйонів гривень.

Фото: Суспільне

Київський апеляційний суд частково змінив запобіжний захід для колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького. Йдеться про тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Про це повідомляє Суспільне.

Так, колегія суддів відхилила клопотання сторони захисту, яка наполягала на зміні запобіжного заходу на особисте зобов’язання з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Водночас суд не підтримав і позицію обвинувачення, яке просило залишити ухвалу без змін. У результаті апеляційний суд постановив залишити Кудрицького під вартою, однак зменшив суму застави до 7 000 736 гривень.

Для порівняння, раніше Печерський районний суд Києва визначив альтернативну заставу на рівні майже 14 мільйонів гривень.

