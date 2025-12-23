Апеляційний суд залишив ексголову Укренерго Кудрицького під вартою, але зменшив заставу вдвічі
Київський апеляційний суд частково змінив запобіжний захід для колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького. Йдеться про тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Про це повідомляє Суспільне.
Так, колегія суддів відхилила клопотання сторони захисту, яка наполягала на зміні запобіжного заходу на особисте зобов’язання з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.
Водночас суд не підтримав і позицію обвинувачення, яке просило залишити ухвалу без змін. У результаті апеляційний суд постановив залишити Кудрицького під вартою, однак зменшив суму застави до 7 000 736 гривень.
Для порівняння, раніше Печерський районний суд Києва визначив альтернативну заставу на рівні майже 14 мільйонів гривень.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.