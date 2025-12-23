  1. В Україні

Апеляційний суд залишив ексголову Укренерго Кудрицького під вартою, але зменшив заставу вдвічі

17:32, 23 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суму застави скорочено удвічі — з близько 14 мільйонів до 7 мільйонів гривень.
Апеляційний суд залишив ексголову Укренерго Кудрицького під вартою, але зменшив заставу вдвічі
Фото: Суспільне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київський апеляційний суд частково змінив запобіжний захід для колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького. Йдеться про тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Про це повідомляє Суспільне.

Так, колегія суддів відхилила клопотання сторони захисту, яка наполягала на зміні запобіжного заходу на особисте зобов’язання з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Водночас суд не підтримав і позицію обвинувачення, яке просило залишити ухвалу без змін. У результаті апеляційний суд постановив залишити Кудрицького під вартою, однак зменшив суму застави до 7 000 736 гривень.

Для порівняння, раніше Печерський районний суд Києва визначив альтернативну заставу на рівні майже 14 мільйонів гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ застава апеляція апеляційні суди

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

«Хабар» у 3 гривні та погрози звільненням: ВРП звернеться до ОГП через тиск на суддю Жмеринського суду

Голова Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області поскаржився на тиск з боку раніше засудженої ним особи.

ВП ВС визнала правильною відмову в допуску до конкурсу на посаду судді через витяг про несудимість, сформований на день раніше встановленої дати

Кандидату без судимості, з повним пакетом документів і в межах строків відмовили у допуску до конкурсу на посаду судді: як процедура перемогла зміст.

Смертельна ДТП: умовний строк за загибель пішохода визнано необґрунтованим

Верховний Суд підтвердив, що тяжкість злочину вимагає реального покарання

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]