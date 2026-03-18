Чи зараховуються до доходу сім'ї при призначенні допомоги малозабезпеченій сім’ї грошові перекази, отримані з-за кордону

У ПФ зазначили, що середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу всіх членів сім’ї на їх кількість.

Допомога малозабезпеченим сім'ям в Україні визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом за останні 6 місяців перед зверненням за допомогою. Про це нагадав Пенсійний фонд.

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632.

«Відповідно до пункту 4 зазначеного Порядку грошові перекази, отримані з-за кордону, враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї», - заявили у ПФ.

