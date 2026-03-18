Чи зараховуються до доходу сім'ї при призначенні допомоги малозабезпеченій сім’ї грошові перекази, отримані з-за кордону

07:18, 18 березня 2026
Допомога малозабезпеченим сім'ям в Україні визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом за останні 6 місяців перед зверненням за допомогою. Про це нагадав Пенсійний фонд.

Середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу всіх членів сім’ї на їх кількість.

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги затверджено постановою Кабінету Міністрів України  від 22.07.2020 № 632.

«Відповідно до пункту 4 зазначеного Порядку грошові перекази, отримані з-за кордону, враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї», - заявили у ПФ.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

