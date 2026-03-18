Зачисляются ли в доход семьи при назначении помощи малообеспеченной семье денежные переводы, полученные из-за границы

Помощь малообеспеченным семьям в Украине определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом за последние 6 месяцев перед обращением за помощью. Об этом напомнил Пенсионный фонд.

Среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи исчисляется путем деления среднемесячного совокупного дохода всех членов семьи на их количество.

Порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632.

«В соответствии с пунктом 4 указанного Порядка денежные переводы, полученные из-за границы, учитываются в среднемесячном совокупном доходе семьи», — заявили в ПФ.

