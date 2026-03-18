Чи можна отримати або обміняти посвідчення водія онлайн — відповідь МВС

07:54, 18 березня 2026
Подати заявку на обмін посвідчення водія або відновлення втраченого чи викраденого документа можна онлайн через Кабінет водія або застосунок Дія.
Українці можуть отримати, обміняти або відновити посвідчення водія. Частину послуг сервісних центрів МВС можна оформити як під час особистого звернення, так і онлайн. Про це нагадали у МВС.

Як обміняти або повернути водійське посвідчення?

Посвідчення водія підлягає обміну в таких випадках:

  • закінчився строк його дії;
  • документ втрачено або викрадено;
  • посвідчення пошкоджене;
  • змінилися персональні дані власника.

Під час дії воєнного стану процедура обміну або відновлення документа була спрощена.

Зокрема, медична довідка для обміну посвідчення водія наразі не є обов’язковою.

Крім того, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №184, посвідчення водія, строк дії якого закінчився під час воєнного стану, вважається дійсним на території України на весь період його дії та ще протягом року після його завершення.

Чи можна отримати або обміняти посвідчення онлайн?

Так, частину послуг водії можуть отримати дистанційно. Подати заявку на обмін посвідчення водія або відновлення втраченого чи викраденого документа можна онлайн через Кабінет водія або застосунок Дія.

Для цього потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису, BankID або Дія.Підпису та подати відповідну заявку. Після оформлення документ може бути виготовлений та доставлений Укрпоштою або Новою поштою.

Водночас отримати посвідчення водія вперше онлайн неможливо, адже складання теоретичного та практичного іспитів відбувається винятково особисто в сервісному центрі МВС.

Сервісні центри МВС працюють за принципом екстериторіальності.  

«Попри війну, алгоритм отримання посвідчення водія залишається чітко врегульованим законодавством. Усі процедури спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху та підтвердження належних навичок керування транспортними засобами.

Сервісні центри МВС продовжують працювати, щоб громадяни могли своєчасно отримувати потрібні документи та користуватися державними послугами навіть у складних умовах воєнного часу.

Окрім того, консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати телефоном (044) 290-19-88», - додали у МВС.

Стрічка новин

