  В Україні

У Києві повідомили про підозру організатору фінансової піраміди, який зібрав 20 млн грн для «інвестування»

07:36, 18 березня 2026
Зловмисника підозрюють у шахрайстві, що завдало шкоди потерпілим в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
У Києві правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві організатору фінансової піраміди, в яку потерпілих закликали інвестувати заради надприбутків.

Встановлено, що група осіб на чолі з підозрюваним, починаючи з жовтня 2022 року без укладення будь-яких цивільно-правових договорів залучила для подальшого «інвестування» кошти потерпілих на суму понад 20 млн гривень. Мінімальна сума для інвестиції – 50 USDT. Успішні заробітки рекламували Інстаграм-блогери. Свою діяльність організатори піраміди називали «міжнародним інвестиційним майданчиком».

Псевдобізнесмени обіцяли надприбутки від інвестицій у вигадані бізнес-проєкти. При цьому на підконтрольних сайтах, де так звані інвестори мали свої персональні кабінети, вони бачили вкладені гроші начебто вже з прибутками. Хоча насправді їхні інвестиції давно вивели на свої рахунки організатори шахрайської схеми.

Наразі заочно про підозру повідомлено одному з організаторів схеми - 32-річному громадянину України, який зараз перебуває на території однієї з країн ЄС.

Його підозрюють у шахрайстві, що завдало шкоди потерпілим в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

прокуратура Київ

