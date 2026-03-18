  1. В Украине

В Киеве сообщили о подозрении организатору финансовой пирамиды, который собрал 20 млн грн для «инвестирования»

07:36, 18 марта 2026
Злоумышленника подозревают в мошенничестве, причинившем ущерб потерпевшим в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве организатору финансовой пирамиды, в которую потерпевших призывали инвестировать ради сверхприбыли. Об этом сообщили правоохранительные органы.

Установлено, что группа лиц во главе с подозреваемым, начиная с октября 2022 года, без заключения каких-либо гражданско-правовых договоров привлекла для дальнейшего «инвестирования» средства потерпевших на сумму более 20 млн гривен. Минимальная сумма для инвестиции — 50 USDT. Успешные заработки рекламировали Instagram-блогеры. Свою деятельность организаторы пирамиды называли «международной инвестиционной площадкой».

Псевдобизнесмены обещали сверхприбыли от инвестиций в вымышленные бизнес-проекты. При этом на подконтрольных сайтах, где так называемые инвесторы имели свои персональные кабинеты, они видели вложенные деньги якобы уже с прибылью. Хотя на самом деле их инвестиции давно были выведены на счета организаторов мошеннической схемы.

В настоящее время заочно о подозрении сообщено одному из организаторов схемы — 32-летнему гражданину Украины, который сейчас находится на территории одной из стран ЕС.

Его подозревают в мошенничестве, причинившем ущерб потерпевшим в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

прокуратура Киев

