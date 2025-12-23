Юрия Сиренко избрали новым председателем Черкасского апелляционного суда

В Черкасском апелляционном суде избрали нового председателя: по результатам тайного голосования судей должность возглавил Юрий Сиренко.

В Черкасском апелляционном суде состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда.

Как сообщается, по результатам тайного голосования на должность председателя Черкасского апелляционного суда избран Юрий Сиренко.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель апелляционного суда избирается собранием судей этого суда путем тайного голосования большинством голосов от общего количества судей. Срок полномочий председателя суда составляет три года, но не может превышать срок полномочий судьи.

