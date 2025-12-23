Юрія Сіренка обрали новим головою Черкаського апеляційного суду

У Черкаському апеляційному суді обрали нового голову: за результатами таємного голосування суддів посаду очолив Юрій Сіренко.

У Черкаському апеляційному суді відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду.

Як повідомляється, за результатами таємного голосування на посаду голови Черкаського апеляційного суду обрано Юрія Сіренка.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова апеляційного суду обирається зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування більшістю голосів від загальної кількості суддів. Строк повноважень голови суду становить три роки, але не може перевищувати строку повноважень судді.

