  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Военному по ошибке начислили 2,4 млн грн: он забрал деньги, ушел в СЗЧ и получил 7 лет за решеткой

17:20, 23 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Часть денег он потратил, остальные оставил на счете, после чего исчез со службы.
Военному по ошибке начислили 2,4 млн грн: он забрал деньги, ушел в СЗЧ и получил 7 лет за решеткой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соборный районный суд Днепра вынес приговор военнослужащему, которому по ошибке начислили почти 2,4 млн грн вместо положенных примерно 25 тысяч гривен денежной помощи на оздоровление.

Военнослужащий знал, что такая сумма является ошибкой, однако деньги не вернул: часть средств он потратил, а остальное оставил на счете. После этого мужчина самовольно покинул место службы и длительное время не возвращался в воинскую часть, несмотря на действие военного положения.

Суд пришел к выводу, что военнослужащий сознательно присвоил государственные средства в особо крупном размере и дезертировал, за что назначил ему 7 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Детали дела №201/4535/25

Как установил суд, в декабре 2024 года воинская часть по ошибке перечислила на банковский счет старшего солдата более 2,44 млн грн в качестве денежной помощи на оздоровление. Фактически же законная сумма выплаты составляла около 24–25 тыс. грн, а более 2,41 млн грн были необоснованной переплатой и принадлежали государству в лице воинской части.

Военнослужащий осознавал ошибочность начисления и был обязан вернуть средства, однако этого не сделал. Вместо этого он решил присвоить деньги, распоряжаясь ими по своему усмотрению. По данным суда, с 28 декабря 2024 года по 7 января 2025 года он осуществил безналичные переводы на сумму более 1,16 млн грн, а оставшиеся средства оставил на счете.

7 января 2025 года, находясь в районе боевых действий в Донецкой области, военнослужащий самовольно покинул место службы с целью уклонения от дальнейшего прохождения службы и сохранения незаконно полученных средств. Вне воинской части он находился до 6 марта 2025 года, когда был доставлен правоохранительными органами.

В суде обвиняемый полностью признал вину, искренне раскаялся и сообщил о частичном добровольном возврате средств — более 1,51 млн грн. В то же время полностью причиненный ущерб возмещен не был.

Решение суда

Суд признал военнослужащего виновным по:

  • ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение чужого имущества в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения;
  • ч. 4 ст. 408 УК Украины — дезертирство в условиях военного положения.

По совокупности преступлений суд назначил окончательное наказание:

  • 7 лет лишения свободы;
  • конфискацию всего принадлежащего имущества в пользу государства;
  • лишение права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры и постановил взыскать с осужденного 868 991,84 грн материального ущерба в пользу воинской части.

Начало срока отбывания наказания исчисляется с 1 мая 2025 года с зачетом срока предварительного содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд военные Днепр приговор военнослужащие СЗЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде предлагают урегулировать права и гарантии для работников военных администраций

Работники военных администраций населённых пунктов могут получить чёткий правовой статус и социальные гарантии, что позволит обеспечить эффективную работу временных органов в условиях военного положения.

Обещал, что «не доживет до Нового года» и угрожал гранатой — судья из Киева обратилась в ВСП

Судья Деснянского районного суда Киева Оксана Гринчак сообщила о двух попытках давления со стороны ответчика, угрожавшего ей смертью и подрывом гранаты.

«Взятка» в 3 гривны и угрозы увольнением: ВСП обратится в ОГП из-за давления на судью Жмеринского суда

Председатель Жмеринского горрайонного суда Винницкой области пожаловался на давление со стороны лица, ранее осужденного им.

БП ВС признала обоснованным отказ в допуске к конкурсу на должность судьи из-за справки о несудимости, сформированной на один день раньше установленной даты

Кандидату без судимости, с полным пакетом документов и в пределах сроков отказали в допуске к конкурсу на должность судьи: как процедура победила содержание.

Смертельное ДТП: условный срок за гибель пешехода признан необоснованным

Верховный Суд подтвердил, что тяжесть преступления требует реального наказания

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]