Военному по ошибке начислили 2,4 млн грн: он забрал деньги, ушел в СЗЧ и получил 7 лет за решеткой

Часть денег он потратил, остальные оставил на счете, после чего исчез со службы.

Соборный районный суд Днепра вынес приговор военнослужащему, которому по ошибке начислили почти 2,4 млн грн вместо положенных примерно 25 тысяч гривен денежной помощи на оздоровление.

Военнослужащий знал, что такая сумма является ошибкой, однако деньги не вернул: часть средств он потратил, а остальное оставил на счете. После этого мужчина самовольно покинул место службы и длительное время не возвращался в воинскую часть, несмотря на действие военного положения.

Суд пришел к выводу, что военнослужащий сознательно присвоил государственные средства в особо крупном размере и дезертировал, за что назначил ему 7 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Детали дела №201/4535/25

Как установил суд, в декабре 2024 года воинская часть по ошибке перечислила на банковский счет старшего солдата более 2,44 млн грн в качестве денежной помощи на оздоровление. Фактически же законная сумма выплаты составляла около 24–25 тыс. грн, а более 2,41 млн грн были необоснованной переплатой и принадлежали государству в лице воинской части.

Военнослужащий осознавал ошибочность начисления и был обязан вернуть средства, однако этого не сделал. Вместо этого он решил присвоить деньги, распоряжаясь ими по своему усмотрению. По данным суда, с 28 декабря 2024 года по 7 января 2025 года он осуществил безналичные переводы на сумму более 1,16 млн грн, а оставшиеся средства оставил на счете.

7 января 2025 года, находясь в районе боевых действий в Донецкой области, военнослужащий самовольно покинул место службы с целью уклонения от дальнейшего прохождения службы и сохранения незаконно полученных средств. Вне воинской части он находился до 6 марта 2025 года, когда был доставлен правоохранительными органами.

В суде обвиняемый полностью признал вину, искренне раскаялся и сообщил о частичном добровольном возврате средств — более 1,51 млн грн. В то же время полностью причиненный ущерб возмещен не был.

Решение суда

Суд признал военнослужащего виновным по:

ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение чужого имущества в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения;

ч. 4 ст. 408 УК Украины — дезертирство в условиях военного положения.

По совокупности преступлений суд назначил окончательное наказание:

7 лет лишения свободы;

конфискацию всего принадлежащего имущества в пользу государства;

лишение права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры и постановил взыскать с осужденного 868 991,84 грн материального ущерба в пользу воинской части.

Начало срока отбывания наказания исчисляется с 1 мая 2025 года с зачетом срока предварительного содержания под стражей.

