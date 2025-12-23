Військовому помилково нарахували 2,4 млн грн: він забрав гроші, пішов у СЗЧ і отримав 7 років за ґратами

Частину грошей він витратив, решту залишив на рахунку, після чого зник зі служби.

Соборний районний суд Дніпра виніс вирок військовослужбовцю, якому помилково нарахували майже 2,4 млн грн замість належних приблизно 25 тисяч гривень грошової допомоги на оздоровлення.

Військовий знав, що така сума є помилкою, але гроші не повернув: частину коштів він витратив, а решту залишив на рахунку. Після цього чоловік самовільно залишив місце служби і тривалий час не повертався до військової частини, попри дію воєнного стану.

Суд дійшов висновку, що військовослужбовець свідомо привласнив державні кошти в особливо великому розмірі та дезертирував, і за це призначив йому 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Деталі справи №201/4535/25

Як встановив суд, у грудні 2024 року військова частина помилково перерахувала на банківський рахунок старшого солдата понад 2,44 млн грн як грошову допомогу на оздоровлення. Фактично ж законна сума виплати становила близько 24–25 тис. грн, а понад 2,41 млн грн були безпідставною переплатою та належали державі в особі військової частини.

Військовослужбовець усвідомлював помилковість нарахування і мав обов’язок повернути кошти, однак цього не зробив. Натомість він вирішив привласнити гроші, розпоряджаючись ними на власний розсуд. За даними суду, з 28 грудня 2024 року по 7 січня 2025 року він здійснив безготівкові перекази на суму понад 1,16 млн грн, а решту коштів залишив на рахунку.

7 січня 2025 року, перебуваючи в районі бойових дій на Донеччині, військовий самовільно залишив місце служби з метою ухилення від подальшого проходження служби та збереження незаконно отриманих коштів. Поза військовою частиною він перебував до 6 березня 2025 року, коли був доставлений правоохоронцями.

У суді обвинувачений повністю визнав вину, щиро розкаявся та повідомив про часткове добровільне повернення коштів — понад 1,51 млн грн. Водночас повністю завдану шкоду відшкодовано не було.

Рішення суду

Суд визнав військовослужбовця винним за:

ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану;

ч. 4 ст. 408 КК України — дезертирство в умовах воєнного стану.

За сукупністю злочинів суд призначив остаточне покарання:

7 років позбавлення волі;

конфіскацію всього належного майна на користь держави;

позбавлення права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов прокуратури та постановив стягнути з засудженого 868 991,84 грн матеріальної шкоди на користь військової частини.

Початок строку відбування покарання обчислюється з 1 травня 2025 року, із зарахуванням попереднього тримання під вартою.

