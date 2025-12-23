ВРП відсторонила від правосуддя суддю Ольгу Лелик ще на два місяці — її підозрюють у смертельній ДТП

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

23 грудня Вища рада правосуддя вирішила продовжити на два місяці – до 1 березня 2026 року – строк тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольги Лелик у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання Першого заступника Генерального прокурора Марії Вдовиченко. Доповідачем з цього питання виступив член Вищої ради правосуддя Роман Маселко.

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України, а саме в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Доповідач Роман Маселко зазначив: «На моє переконання, доводи, наведені у клопотанні, є обґрунтованими та підтверджуються наданими Вищій раді правосуддя матеріалами. Обставини, які були підставою для тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя, продовжують існувати. Сторона обвинувачення довела, що немає можливості забезпечення досягнення всіх цілей, заради яких було встановлено тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя протягом дії попереднього рішення ВРП. Вища рада правосуддя немає обставин, які можуть свідчити, що це клопотання є формою незаконного впливу, тиску чи втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню».

Нагадаємо, 6 листопада 2025 року Вища рада правосуддя тимчасово, до 1 січня 2026 року, відсторонила Ольгу Лелик від здійснення правосуддя.

3 листопада 2025 року суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 1 млн грн.

2 листопада 2025 року ВРП надала згоду на тримання судді під вартою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП за участі судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольги Лелик. За даними ДБР, суддя, керуючи автомобілем Lexus, здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом. Один із потерпілих загинув на місці події, інший отримав легкі тілесні ушкодження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.