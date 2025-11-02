Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суд інфо

ВРП надала згоду на арешт судді Ольги Лелик — її підозрюють у смертельній ДТП на Тернопільщині

15:45, 2 листопада 2025
Щодо судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольги Лелик відкрито кримінальне провадження за наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом.
ВРП надала згоду на арешт судді Ольги Лелик — її підозрюють у смертельній ДТП на Тернопільщині
Фото: ОГП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ВРП повідомила про надання згоди на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольги Лелик. Інформацію, що йдеться про суддю Лелик, було підтверджено під час засідання ВРП. Рішення прийнято за результатом розгляду відповідного подання заступника Генерального прокурора Марії Вдовиченко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП за участі судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольги Лелик. За даними ДБР, суддя, керуючи автомобілем Lexus, здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом. Один із потерпілих загинув на місці події, інший отримав легкі тілесні ушкодження.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України через порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Судді повідомлено про підозру. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ДТП Тернопіль ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду