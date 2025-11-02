ВРП надала згоду на арешт судді Ольги Лелик — її підозрюють у смертельній ДТП на Тернопільщині

Щодо судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольги Лелик відкрито кримінальне провадження за наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом.

ВРП повідомила про надання згоди на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольги Лелик. Інформацію, що йдеться про суддю Лелик, було підтверджено під час засідання ВРП. Рішення прийнято за результатом розгляду відповідного подання заступника Генерального прокурора Марії Вдовиченко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП за участі судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольги Лелик. За даними ДБР, суддя, керуючи автомобілем Lexus, здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом. Один із потерпілих загинув на місці події, інший отримав легкі тілесні ушкодження.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України через порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Судді повідомлено про підозру.

