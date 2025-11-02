Практика судів
  1. В Україні

Судді Підгаєцького райсуду Тернопільської області, яка скоїла смертельну аварію, повідомили про підозру

12:09, 2 листопада 2025
За даними ДБР, суддя на Lexus збила двох пішоходів на переході в Івано-Франківському районі — один із них загинув, інший отримав травми.
Судді Підгаєцького райсуду Тернопільської області, яка скоїла смертельну аварію, повідомили про підозру
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області. В аварії загинув чоловік. Про це повідомляє ДБР.

За попередньою інформацією, увечері 31 жовтня 2025 року в одному з населених пунктів Івано-Франківського району суддя, керуючи автомобілем Lexus, здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом. Один із потерпілих загинув на місці події, інший отримав легкі тілесні ушкодження.

На місце аварії відразу прибули працівники ДБР. Проведено огляд місця події, вилучено автомобіль, речові докази, допитано свідків. У судді відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Фігурантці повідомлено про підозру. 

Наразі до Вищої ради правосуддя скеровано подання про надання згоди на утримання під вартою підозрюваної судді та клопотання про тимчасове іі відсторонення від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. 

