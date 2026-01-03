Подарунок не підійшов: як повернути або обміняти товар і не втратити гроші

У яких випадках покупку можна повернути протягом 14 днів, а які товари обміну не підлягають.

Після свят, розпродажів чи спонтанних покупок українці часто стикаються з однаковою проблемою: подарунок або річ не підійшли за розміром, кольором чи просто не сподобалися. У таких випадках законом передбачене право на повернення або обмін товару, але воно діє не завжди.

Координаційний центр з надання безоплатної правничої допомоги роз’яснив, за яких умов покупку можна повернути, які товари обміну не підлягають і що робити, якщо чек загубився.

Які товари не можна повернути або обміняти

Чинне законодавство визначає перелік товарів, які не підлягають поверненню або обміну, навіть якщо вони нові та не використовувалися. До них належать:

парфуми та косметика;

ювелірні вироби;

натільна та постільна білизна;

зубні щітки, бритви, розчіски;

пір’яно-пухові вироби (подушки, ковдри);

дитячі іграшки — м’які та гумові надувні;

друковані видання, зокрема книги;

інструменти для манікюру і педикюру та деякі інші товари.

Саме з цими категоріями найчастіше виникають конфлікти між покупцями та продавцями, адже не всі знають про встановлені обмеження.

Коли товар можна повернути або обміняти

Товар належної якості можна обміняти або повернути протягом 14 днів із моменту купівлі. Водночас мають бути дотримані кілька обов’язкових умов:

товаром не користувалися;

збережено товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики;

є розрахунковий документ, що підтверджує купівлю.

Якщо аналогічного товару для обміну немає, покупець має право обрати інший товар, повернути сплачені кошти або дочекатися надходження потрібної позиції в продаж.

Якщо покупку оформлено в кредит

Окрему увагу варто звернути на товари, придбані в кредит. У такому разі необхідно звернутися до кредитодавця із заявою про розірвання кредитного договору, а також до продавця — для оформлення повернення товару. Обидві дії є обов’язковими, щоб уникнути подальших фінансових зобов’язань.

Як повернути товар без чека

Відсутність чека не завжди означає відмову в поверненні. Покупець може надати інший документ, що підтверджує оплату, наприклад гарантійний талон. У ньому має бути зазначено інформацію про продавця, дату купівлі, назву товару та його ціну.

Ще один варіант — отримати копію чека. Для цього слід написати заяву на ім’я керівника магазину.

Що варто пам’ятати покупцям

Право на повернення або обмін товару є важливим механізмом захисту споживачів, однак воно має чіткі межі. Перед покупкою варто уважно ознайомитися з умовами продажу, а після — зберігати чек та упаковку. Це допоможе уникнути суперечок і втрати коштів.

