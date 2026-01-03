  1. В Украине

Подарок не подошел: как вернуть или обменять товар и не потерять деньги

07:00, 3 января 2026
В каких случаях покупку можно вернуть в течение 14 дней, а какие товары обмену не подлежат
После праздников, распродаж или спонтанных покупок украинцы часто сталкиваются с одинаковой проблемой: подарок или вещь не подошли по размеру, цвету или просто не понравились. В таких случаях законом предусмотрено право на возврат или обмен товара, но оно действует не всегда.

Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, при каких условиях покупку можно вернуть, какие товары обмену не подлежат и что делать, если чек утерян.

Какие товары нельзя вернуть или обменять

Действующее законодательство определяет перечень товаров, которые не подлежат возврату или обмену, даже если они новые и не использовались. К ним относятся:

  • парфюмерия и косметика;
  • ювелирные изделия;
  • нательное и постельное белье;
  • зубные щетки, бритвы, расчески;
  • перьево-пуховые изделия (подушки, одеяла);
  • детские игрушки — мягкие и резиновые надувные;
  • печатные издания, в том числе книги;
  • инструменты для маникюра и педикюра, а также некоторые другие товары.

Именно с этими категориями чаще всего возникают конфликты между покупателями и продавцами, поскольку не все знают об установленных ограничениях.

Когда товар можно вернуть или обменять

Товар надлежащего качества можно обменять или вернуть в течение 14 дней с момента покупки. При этом должны быть соблюдены несколько обязательных условий:

  • товаром не пользовались;
  • сохранен товарный вид, потребительские свойства, пломбы и ярлыки;
  • имеется расчетный документ, подтверждающий покупку.

Если аналогичного товара для обмена нет, покупатель имеет право выбрать другой товар, вернуть уплаченные средства или дождаться поступления нужной позиции в продажу.

Если покупка оформлена в кредит

Отдельное внимание стоит обратить на товары, приобретенные в кредит. В таком случае необходимо обратиться к кредитодателю с заявлением о расторжении кредитного договора, а также к продавцу — для оформления возврата товара. Оба действия являются обязательными, чтобы избежать дальнейших финансовых обязательств.

Как вернуть товар без чека

Отсутствие чека не всегда означает отказ в возврате. Покупатель может предоставить другой документ, подтверждающий оплату, например гарантийный талон. В нем должна быть указана информация о продавце, дата покупки, наименование товара и его цена.

Еще один вариант — получить копию чека. Для этого следует написать заявление на имя руководителя магазина.

Что стоит помнить покупателям

Право на возврат или обмен товара является важным механизмом защиты потребителей, однако оно имеет четкие границы. Перед покупкой стоит внимательно ознакомиться с условиями продажи, а после — сохранять чек и упаковку. Это поможет избежать споров и потери средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

