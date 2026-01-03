Як правильно оформити матеріально відповідального працівника — алгоритм дій для роботодавця

Допуск такого працівника до роботи має відбуватися виключно в межах трудового законодавства.

Оформлення на роботу завідувача складом або іншої матеріально відповідальної особи — процедура, що потребує підвищеної уваги. Помилки на старті можуть коштувати бізнесу не лише штрафів, а й неможливості відшкодувати збитки у разі втрати чи псування майна. Фахівці Держпраці наголошують: допуск такого працівника до роботи має відбуватися виключно в межах трудового законодавства.

Чому матеріальна відповідальність — не формальність

Працівник, із яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність, фактично бере на себе зобов’язання відповідати за збереження переданих йому цінностей. Проте така відповідальність законна лише за умови, що роботодавець виконав усі вимоги Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Йдеться не лише про підписання окремого договору, а й про створення належних умов зберігання майна, чітке визначення обов’язків та повне інформування працівника про умови роботи.

Які норми КЗпП є ключовими

Прийняття на роботу матеріально відповідальної особи відбувається за загальними правилами статті 24 КЗпП, але з важливими доповненнями:

обов’язкове укладення письмового договору про повну матеріальну відповідальність (статті 134, 135-1 КЗпП);

створення роботодавцем умов, необхідних для збереження та використання матеріальних цінностей (статті 21 та 141 КЗпП);

попереднє інформування працівника про умови праці та його права й обов’язки до початку роботи (стаття 29 КЗпП).

Важливий нюанс: будь-які умови трудового договору, які погіршують становище працівника порівняно із законом, вважаються недійсними. Так само заборонено примушувати людину до підписання договору без досягнення взаємної згоди.

Покроковий алгоритм прийняття на роботу

Роботодавцям радять дотримуватися чіткого алгоритму:

1. Узгодження умов трудового договору

Роботодавець і працівник мають домовитися про всі істотні умови: форму трудового договору, оплату праці, режим роботи, порядок приймання-передачі матеріальних цінностей та укладення договору про повну матеріальну відповідальність.

2. Подання та перевірка документів

Працівник подає документи, передбачені законодавством. Заборонено:

приймати на роботу особу, якій ця робота протипоказана за станом здоров’я;

вимагати відомості про національність, партійну належність, місце реєстрації чи інші дані, не передбачені законом.

3. Укладення договору про повну матеріальну відповідальність

Такий договір можливий лише з працівником, який:

досяг 18 років;

займає посаду або виконує роботу, безпосередньо пов’язану зі зберіганням, обробкою, перевезенням чи використанням матеріальних цінностей.

Перелік відповідних посад і типовий договір затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3. Видання наказу про прийняття на роботу

Оформлюється наказ (розпорядження) роботодавця.

4. Повідомлення Державної податкової служби

До початку роботи подається повідомлення про прийняття працівника відповідно до постанови Кабміну №413 від 17 червня 2015 року.

5. Оформлення трудової книжки

Запис вноситься на вимогу працівника згідно зі статтею 48 КЗпП.

6. Ознайомлення з локальними актами

Працівника обов’язково знайомлять із правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією та умовами роботи.

Що варто пам’ятати роботодавцям

Повна матеріальна відповідальність працівника — це не спосіб перекласти всі ризики на людину, а взаємне зобов’язання. Якщо роботодавець не забезпечив належні умови зберігання майна або порушив процедуру оформлення, стягнути збитки буде практично неможливо.

