Как правильно оформить материально ответственного работника — алгоритм действий для работодателя

Допуск такого работника к работе должен происходить исключительно в рамках трудового законодательства.

Оформление на работу заведующего складом или другого материально ответственного лица — процедура, требующая повышенного внимания. Ошибки на старте могут стоить бизнесу не только штрафов, но и невозможности возместить убытки в случае утраты или порчи имущества. Специалисты Гоструда подчеркивают: допуск такого работника к работе должен происходить исключительно в рамках трудового законодательства.

Почему материальная ответственность — не формальность

Работник, с которым заключается договор о полной материальной ответственности, фактически берет на себя обязательство отвечать за сохранность переданных ему ценностей. Однако такая ответственность законна лишь при условии, что работодатель выполнил все требования Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

Речь идет не только о подписании отдельного договора, но и о создании надлежащих условий хранения имущества, четком определении обязанностей и полном информировании работника об условиях работы.

Какие нормы КЗоТ являются ключевыми

Прием на работу материально ответственного лица осуществляется по общим правилам статьи 24 КЗоТ, но с важными дополнениями:

обязательное заключение письменного договора о полной материальной ответственности (статьи 134, 135-1 КЗоТ);

создание работодателем условий, необходимых для сохранения и использования материальных ценностей (статьи 21 и 141 КЗоТ);

предварительное информирование работника об условиях труда и его правах и обязанностях до начала работы (статья 29 КЗоТ).

Важный нюанс: любые условия трудового договора, ухудшающие положение работника по сравнению с законом, считаются недействительными. Также запрещено принуждать человека к подписанию договора без достижения взаимного согласия.

Пошаговый алгоритм приема на работу

Работодателям рекомендуют придерживаться четкого алгоритма:

1. Согласование условий трудового договора

Работодатель и работник должны договориться обо всех существенных условиях: форме трудового договора, оплате труда, режиме работы, порядке приема-передачи материальных ценностей и заключении договора о полной материальной ответственности.

2. Подача и проверка документов

Работник подает документы, предусмотренные законодательством. Запрещено:

принимать на работу лицо, которому эта работа противопоказана по состоянию здоровья;

требовать сведения о национальности, партийной принадлежности, месте регистрации или другие данные, не предусмотренные законом.

3. Заключение договора о полной материальной ответственности

Такой договор возможен только с работником, который:

достиг 18 лет;

занимает должность или выполняет работу, непосредственно связанную с хранением, обработкой, перевозкой или использованием материальных ценностей.

Перечень соответствующих должностей и типовой договор утверждаются Кабинетом Министров Украины.

4. Издание приказа о приеме на работу

Оформляется приказ (распоряжение) работодателя.

5. Уведомление Государственной налоговой службы

До начала работы подается уведомление о приеме работника в соответствии с постановлением Кабинета Министров №413 от 17 июня 2015 года.

6. Оформление трудовой книжки

Запись вносится по требованию работника согласно статье 48 КЗоТ.

7. Ознакомление с локальными актами

Работника обязательно знакомят с правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и условиями работы.

Что стоит помнить работодателям

Полная материальная ответственность работника — это не способ переложить все риски на человека, а взаимное обязательство. Если работодатель не обеспечил надлежащие условия хранения имущества или нарушил процедуру оформления, взыскать убытки будет практически невозможно.

