Практика судов
  1. В Украине

Судье Подгаецкого райсуда Тернопольской области, совершившей смертельное ДТП, сообщили о подозрении

12:09, 2 ноября 2025
По данным ГБР, судья на Lexus сбила двух пешеходов на переходе в Ивано-Франковском районе — один из них погиб, другой получил травмы.
Судье Подгаецкого райсуда Тернопольской области, совершившей смертельное ДТП, сообщили о подозрении
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области. В аварии погиб мужчина. Об этом сообщает ГБР.

По предварительной информации, вечером 31 октября 2025 года в одном из населённых пунктов Ивано-Франковского района судья, управляя автомобилем Lexus, совершила наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Один из пострадавших погиб на месте происшествия, другой получил лёгкие телесные повреждения.

На место аварии сразу прибыли сотрудники ГБР. Проведён осмотр места происшествия, изъят автомобиль, вещественные доказательства, допрошены свидетели. У судьи отобраны образцы крови для проведения токсикологической экспертизы.

Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Фигурантке сообщено о подозрении.

В настоящее время в Высший совет правосудия направлено представление о предоставлении согласия на содержание под стражей подозреваемой судьи и ходатайство о её временном отстранении от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

судья ДТП авария ГБР

