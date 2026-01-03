У Німеччині пропонують повертати до України «придатних до служби українських чоловіків», де вони мають «зробити свій внесок в оборону своєї країни».

Фото: tsn.ua

Християнсько-соціальний союз Німеччини хоче, щоб у країні посилили міграційну політику, у тому числі щодо українських чоловіків, які придатні до служби. Їх пропонують відправляти на Батьківщину, пише Münchner Merkur.

Відповідні вимоги виклали у проєкті рішення ХСС для зимової наради партії.

«ХСС у Зеоні зафіксує позицію не дозволяти зворотні поїздки біженцям («відпустки на Батьківщину»). Якщо біженець для цього їде до своєї країни походження, він має автоматично втрачати статус захисту, «оскільки своєю поведінкою він спростовує власну потребу в захисті», - пише видання.

Крім того, керівник земельної групи ХСС у Бундестазі Александр Гоффманн пропонує повертати до України «придатних до служби українських чоловіків», де вони мають «зробити свій внесок в оборону своєї країни».

Також ХСС наполягає на тому, щоб шукачі притулку брали фінансову участь у витратах на перебування у Німеччині.

У проєкті рішення ще йдеться, що новоприбулих українців з квітня 2025 року має діяти правило, яке дозволяє залучати їхні можливі активи «для покриття витрат на перебування в Німеччині».

