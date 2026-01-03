  1. В Україні

У Німеччині пропонують повернути придатних до служби українців додому

08:12, 3 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Німеччині пропонують повертати до України «придатних до служби українських чоловіків», де вони мають «зробити свій внесок в оборону своєї країни».
У Німеччині пропонують повернути придатних до служби українців додому
Фото: tsn.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Християнсько-соціальний союз Німеччини хоче, щоб у країні посилили міграційну політику, у тому числі щодо українських чоловіків, які придатні до служби. Їх пропонують відправляти на Батьківщину, пише Münchner Merkur.

Відповідні вимоги виклали у проєкті рішення ХСС для зимової наради партії.

«ХСС у Зеоні зафіксує позицію не дозволяти зворотні поїздки біженцям («відпустки на Батьківщину»). Якщо біженець для цього їде до своєї країни походження, він має автоматично втрачати статус захисту, «оскільки своєю поведінкою він спростовує власну потребу в захисті», - пише видання.

Крім того, керівник земельної групи ХСС у Бундестазі Александр Гоффманн пропонує повертати до України «придатних до служби українських чоловіків», де вони мають «зробити свій внесок в оборону своєї країни».

Також ХСС наполягає на тому, щоб шукачі притулку брали фінансову участь у витратах на перебування у Німеччині.

У проєкті рішення ще йдеться, що новоприбулих українців з квітня 2025 року має діяти правило, яке дозволяє залучати їхні можливі активи «для покриття витрат на перебування в Німеччині».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виплати військовим за поранення та інвалідність: скільки складає одноразова грошова допомога у 2026 році

Розмір одноразової допомоги військовим напряму залежить від групи інвалідності та причин поранення — у 2026 році суми зростають разом із прожитковим мінімумом.

У Раді хочуть доручити уряду переглянути домовленості з МВФ щодо ФОПів

Парламент зареєстрував проєкт постанови, яким пропонує доручити Уряду розпочати переговори з Міжнародним валютним фондом про пом’якшення податків для ФОП.

Із проекта нового Кримінального кодексу зникнуть грабіж, розбій та шахрайство: що прийде їм на заміну

Робоча група з розробки нового Кримінального кодексу пропонує попрощатись з класичними складами злочинів, до яких давно звикли юристи та суспільство

Світло у вартості: Верховний Суд окреслив порядок формування оплати за електроенергію

КАС ВС наголосив, що вартість наданих послуг не потребує окремого перевиставлення

Українська в усіх сферах соціального життя:  Рада посилить функціонування державної мови

Документ передбачає комплекс заходів для підвищення якості мови в законах, блокування проросійських наративів і підтримки української мови за кордоном.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]