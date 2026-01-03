В Германии предлагают возвращать в Украину «пригодных к службе украинских мужчин», где они должны «внести свой вклад в оборону своей страны».

Фото: tsn.ua

Христианско-социальный союз Германии хочет, чтобы в стране ужесточили миграционную политику, в том числе в отношении украинских мужчин, пригодных к службе. Их предлагают отправлять на Родину, пишет Münchner Merkur.

Соответствующие требования изложены в проекте решения ХСС для зимнего совещания партии.

«ХСС в Зеоне зафиксирует позицию не разрешать обратные поездки беженцам (“отпуска на Родину”). Если беженец для этого едет в свою страну происхождения, он должен автоматически утрачивать статус защиты, “поскольку своим поведением он опровергает собственную потребность в защите”», — пишет издание.

Кроме того, руководитель земельной группы ХСС в Бундестаге Александр Гоффманн предлагает возвращать в Украину «пригодных к службе украинских мужчин», где они должны «внести свой вклад в оборону своей страны».

Также ХСС настаивает на том, чтобы соискатели убежища принимали финансовое участие в расходах на пребывание в Германии.

В проекте решения также говорится, что в отношении вновь прибывших украинцев с апреля 2025 года должно действовать правило, которое позволяет привлекать их возможные активы «для покрытия расходов на пребывание в Германии».

