3 січня – яке сьогодні свято та головні події

У суботу, 3 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

3 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день здоров’я душі та тіла. Цей день нагадує про важливість турботи не лише про тіло — через рух, харчування та відпочинок, а й про душу — через внутрішню рівновагу, психологічний добробут, підтримку та самоприйняття. Гармонія між тілом і душею є основою повноцінного життя, стійкості до стресів і загального добробуту.

Також 3 січня День жінок у рок-музиці. Неофіційне тематичне вшанування, присвячене внеску жінок у розвиток рок-культури. Його мета — привернути увагу до ролі жінок як вокалісток, інструменталісток, композиторок, продюсерок і новаторок, які ламали стереотипи в жанрі, що довгий час вважався суто «чоловічим».

А ще 3 січня Фестиваль День сну. Неофіційне тематичне свято, присвячене відновленню, відпочинку та усвідомленому ставленню до сну як основи фізичного й психічного здоров’я. Його ідея полягає в нагадуванні, що якісний сон — не розкіш, а життєва необхідність у сучасному ритмі життя.

Яке сьогодні церковне свято

3 січня віряни святкують День пам’яті святого мученика Гордія. Християнський воїн і сотник Кесарії Каппадокійської. Під час гонінь за імператора Ліцинія він відкрито визнав свою віру в Христа, за що був жорстоко катований і усічений мечем близько 320 року. Його подвиг став прикладом мужності, непохитної віри та духовної відваги.

Календар важливих подій за 3 січня

1431 рік — бургундський герцог продає за 10 000 франків Жанну Д'Арк, захоплену в полон внаслідок зради, єпископові Кошону, який діяв від імені англійського короля;

1521 рік — папа Римський Лев Х відлучає від римо-католицької церкви релігійного реформатора Мартіна Лютера за публікацію 95 тез про фінансові зловживання в церкві;

1638 рік — в Амстердамі відкривається перший постійний театр Нідерландів — Схаубюрг, збудований Якобом ван Кампеном;

1833 рік — британські війська висаджуються на Фолклендських островах і змінюють аргентинський прапор на свій;

1868 рік — в Японії ухвалено "Указ про реставрацію Імператорського правління";

1888 рік — у Вашингтоні власник фабрики з виробництва паперових цигаркових мундштуків Марвін Стоун отримує патент на соломинку для коктейлів (тоді соломинки виготовляли з паперу);

1918 рік — Одеса проголошує себе "тимчасово вільним містом";

1919 рік — Українська Національна Рада схвалює постанову про з'єднання Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою в Києві;

1924 рік — через два роки після виявлення поховання єгипетського фараона Тутанхамона британська експедиція знаходить головний скарб гробниці — кам'яний саркофаг фараона;

1925 рік — Беніто Муссоліні оголошує себе диктатором Італії;

1957 рік — після 11 років розробок компанія Hamilton Watch представляє перший у світі електронний годинник;

1958 рік — острівні володіння Британії у Карибському морі об'єднуються у Вест-Індську Федерацію;

1961 рік — США відкликають дипломатичне визнання уряду Куби і закривають посольство в Гавані;

1990 рік — диктатор Панами Мануель Нор'єга здається американським військовим і вивезений до США;

1992 рік — Єгипет, Сингапур, Непал, Малайзія визнають незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні стосунки з США;

1992 рік — згідно з указом Президента України № 29/92 створюють "Державний експортно-імпортний банк України".

