3 января – какой сегодня праздник и главные события

В субботу, 3 января, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

3 января в Украине и мире празднуют Международный день здоровья души и тела. Этот день напоминает о важности заботы не только о теле — через движение, питание и отдых, но и о душе — через внутреннее равновесие, психологическое благополучие, поддержку и самопринятие. Гармония между телом и душой является основой полноценной жизни, устойчивости к стрессам и всеобщему благосостоянию.

Также 3 января День женщин в рок-музыке. Неофициальное тематическое чествование, посвященное вкладу женщин в развитие рок-культуры. Его цель — привлечь внимание к роли женщин как вокалисток, инструменталисток, композиторш, продюсерок и новаторок, которые ломали стереотипы в жанре, долгое время считавшемся сугубо «мужским».

А еще 3 января Фестиваль День сна. Неофициальный тематический праздник, посвященный восстановлению, отдыху и осознанному отношению ко сну как основы физического и психического здоровья. Его идея заключается в напоминании, что качественный сон не роскошь, а жизненная необходимость в современном ритме жизни.

Какой сегодня церковный праздник

3 января верующие празднуют День памяти святого мученика Гордия. Христианский воин и сотник Кесарии Каппадокийской. Во время гонений за императора Лициния он открыто признал свою веру во Христа, за что был жестоко истязан и усечен мечом около 320 года. Его подвиг стал примером мужества, твердой веры и духовной отваги.

Календарь важных событий за 3 января

1431 год — бургундский герцог продает за 10 000 франков Жанну Д'Арк, захваченную в плен в результате измены, епископу Кошону, действовавшему от имени английского короля;

1521 год — папа Римский Лев Х отлучает от римско-католической церкви религиозного реформатора Мартина Лютера за публикацию 95 тезисов о финансовых злоупотреблениях в церкви;

1638 год — в Амстердаме открывается первый постоянный театр Нидерландов — Схаубюрг, построенный Якобом ван Кампеном;

1833 год — британские войска высаживаются на Фолклендских островах и сменяют аргентинский флаг на свой;

1868 год — в Японии принят "Указ о реставрации Императорского правления";

1888 год — в Вашингтоне владелец фабрики по производству бумажных папиросных мундштуков Марвин Стоун получает патент на соломинку для коктейлей (тогда соломинки изготовляли из бумаги);

1918 год — Одесса провозглашает себя "временно свободным городом";

1919 год — Украинский Национальный Совет одобряет постановление о соединении Западно-Украинской Народной Республики с Украинской Народной Республикой в Киеве;

1924 год – через два года после обнаружения захоронения египетского фараона Тутанхамона британская экспедиция находит главное сокровище гробницы – каменный саркофаг фараона;

1925 год — Бенито Муссолини объявляет себя диктатором Италии;

1957 год — после 11 лет разработок компания Hamilton Watch представляет первые в мире электронные часы;

1958 год — островные владения Британии в Карибском море объединяются в Вест-Индскую Федерацию;

1961 год — США отзывают дипломатическое признание правительства Кубы и закрывают посольство в Гаване;

1990 год — диктатор Панамы Мануэль Норьега кажется американским военным и вывезен в США;

1992 год — Египет, Сингапур, Непал, Малайзия признают независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с США;

1992 год — согласно указу Президента Украины № 29/92 создают "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

