Охоронні компанії з 1 січня втратили право на спрощену систему оподаткування

З 1 січня 2026 року юридичні особи, які здійснюють діяльність з ведення охоронної діяльності, не мають права застосовувати спрощену систему оподаткування. Про це нагадує Головне управління ДПС в Одеській області.

Зокрема, 1 січня набирає чинності дія пункту 4 Закону від 3 грудня № 4698 – ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році та перенесення строків введення в дію Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах» яким внесено доповнення до підпункту 219.5.1 пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України в частині заборони перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності підприємствам, основним видом діяльності яких є ведення охоронної діяльності.

Підпунктом 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 Кодексу визначено перелік видів діяльності, здійснення яких не дає права на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Цей підпункт доповнено підпунктом 11 такого змісту: 11) охоронну діяльність

Отже, юридичні особи, які здійснюють діяльність з ведення охоронної діяльності, з 01.01.2026 року не мають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Відповідно до наказу Державного комітету статистики України від 23.12.2011 № 396, яким затверджено методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 «Класифікації видів економічної діяльності», здійснення діяльності з ведення охоронної діяльності здійснюється, зокрема, за видами економічної діяльності класу 80.10 «Діяльність приватних охоронних служб», класу 80.20 «Обслуговування систем безпеки», класу 80.30 «Проведення розслідувань» та інші.

Водночас зазначаємо, що відповідно до підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Кодексу платники єдиного податку (юридичні особи) зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом, у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.

Також реєстрація платником єдиного податку – юридичної особи може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу (пункт 299.6 статті 299 Кодексу).

