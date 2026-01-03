Охранные компании с 1 января утратили право на упрощенную систему налогообложения

Законодательные изменения исключили охранную деятельность из упрощенной системы.

С 1 января 2026 года юридические лица, осуществляющие деятельность по ведению охранной деятельности, не имеют права применять упрощенную систему налогообложения. Об этом напоминает Главное управление ГНС в Одесской области.

В частности, 1 января вступает в силу действие пункта 4 Закона от 3 декабря № 4698 – IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль предприятий в 2026 году и переноса сроков введения в действие Электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах», которым внесены дополнения в подпункт 291.5.1 пункта 291.5 статьи 291 Налогового кодекса Украины в части запрета пребывания на упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности предприятиям, основным видом деятельности которых является ведение охранной деятельности.

Подпунктом 291.5.1 пункта 291.5 статьи 291 Кодекса определен перечень видов деятельности, осуществление которых не дает права на применение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Этот подпункт дополнен подпунктом 11 следующего содержания: 11) охранную деятельность.

Таким образом, юридические лица, осуществляющие деятельность по ведению охранной деятельности, с 01.01.2026 года не имеют права применять упрощенную систему налогообложения.

В соответствии с приказом Государственного комитета статистики Украины от 23.12.2011 № 396, которым утверждены методологические основы и пояснения к позициям национального классификатора ДК 009:2010 «Классификация видов экономической деятельности», осуществление деятельности по ведению охранной деятельности осуществляется, в частности, по видам экономической деятельности класса 80.10 «Деятельность частных охранных служб», класса 80.20 «Обслуживание систем безопасности», класса 80.30 «Проведение расследований» и другие.

В то же время отмечаем, что в соответствии с подпунктом 298.2.3 пункта 298.2 статьи 298 Кодекса плательщики единого налога (юридические лица) обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных Кодексом, в случае осуществления видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения, – с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором осуществлялись такие виды деятельности.

Также регистрация плательщиком единого налога – юридического лица может быть аннулирована путем исключения из реестра плательщиков единого налога по решению контролирующего органа (пункт 299.6 статьи 299 Кодекса).

