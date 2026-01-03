Чи можна змінити прізвище після реєстрації шлюбу: що каже закон

У яких випадках подружжя може змінити прізвище вже після весілля та які документи для цього потрібні.

Питання вибору прізвища після шлюбу залишається одним із найпопулярніших серед молодят. Весілля, подорожі, навчання або робота за кордоном часто змушують відкласти зміну документів. Чи можна спочатку залишитися на дошлюбному прізвищі, а згодом — узяти прізвище чоловіка або дружини? Київське міжрегіональне управління Мін’юсту дало відповідь на це питання.

Яке прізвище можна обрати під час реєстрації шлюбу

Прізвище є частиною повного імені людини, і рішення щодо нього ухвалюється добровільно. Відповідно до Сімейного кодексу України, під час реєстрації шлюбу наречені мають кілька варіантів:

обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя;

залишитися кожному на своєму дошлюбному прізвищі;

приєднати до власного прізвища прізвище другого з подружжя та утворити подвійне.

Якщо обоє хочуть мати подвійне прізвище, вони за взаємною згодою визначають, з якого саме прізвища воно починатиметься. Водночас складення більше ніж двох прізвищ не допускається, за винятком випадків, пов’язаних зі звичаями національних меншин.

Окрема норма стосується тих, хто вже має подвійне прізвище: у такому разі після шлюбу можна замінити одну з його частин на прізвище другого з подружжя.

Чи можна змінити прізвище вже після весілля

Так. Це одна з ключових норм, про яку часто не знають. Якщо під час реєстрації шлюбу чоловік або дружина залишили дошлюбні прізвища, вони зберігають право змінити своє рішення пізніше.

Закон дозволяє подати заяву:

про обрання спільного прізвища одного з подружжя;

або про приєднання до власного прізвища прізвища чоловіка чи дружини.

Звернутися можна як до органу, який реєстрував шлюб, так і до органу за місцем проживання.

Які документи потрібні

Для зміни прізвища після реєстрації шлюбу необхідно подати:

паспорт;

свідоцтво про шлюб;

квитанцію про сплату державного мита.

Після розгляду заяви орган державної реєстрації актів цивільного стану видає нове свідоцтво про шлюб із оновленими даними.

Отже, українське законодавство дозволяє не поспішати з вибором прізвища. Якщо після весілля немає часу на переоформлення документів, це не позбавляє права змінити прізвище згодом. Така можливість передбачена законом і активно застосовується на практиці, про що наголошують у Мін’юсті.

