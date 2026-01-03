Можно ли изменить фамилию после регистрации брака: что говорит закон

В каких случаях супруги могут изменить фамилию уже после свадьбы и какие документы для этого нужны.

Вопрос выбора фамилии после заключения брака остается одним из самых популярных среди молодоженов. Свадьба, путешествия, обучение или работа за границей часто вынуждают отложить смену документов. Можно ли сначала остаться на добрачной фамилии, а впоследствии — взять фамилию мужа или жены? Киевское межрегиональное управление Минюста дало ответ на этот вопрос.

Какую фамилию можно выбрать при регистрации брака

Фамилия является частью полного имени человека, и решение относительно нее принимается добровольно. В соответствии с Семейным кодексом Украины, при регистрации брака жених и невеста имеют несколько вариантов:

выбрать фамилию одного из них как общую фамилию супругов;

остаться каждому на своей добрачной фамилии;

присоединить к своей фамилии фамилию второго из супругов и образовать двойную.

Если оба хотят иметь двойную фамилию, по взаимному согласию определяется, с какой именно фамилии она будет начинаться. В то же время составление более чем двух фамилий не допускается, за исключением случаев, связанных с обычаями национальных меньшинств.

Отдельная норма касается тех, кто уже имеет двойную фамилию: в таком случае после заключения брака можно заменить одну из ее частей на фамилию второго из супругов.

Можно ли изменить фамилию уже после свадьбы

Да. Это одна из ключевых норм, о которой часто не знают. Если при регистрации брака муж или жена сохранили добрачные фамилии, они сохраняют право изменить свое решение позже.

Закон позволяет подать заявление:

о выборе общей фамилии одного из супругов;

или о присоединении к своей фамилии фамилии мужа или жены.

Обратиться можно как в орган, который регистрировал брак, так и в орган по месту проживания.

Какие документы нужны

Для изменения фамилии после регистрации брака необходимо подать:

паспорт;

свидетельство о браке;

квитанцию об уплате государственной пошлины.

После рассмотрения заявления орган государственной регистрации актов гражданского состояния выдает новое свидетельство о браке с обновленными данными.

Таким образом, украинское законодательство позволяет не спешить с выбором фамилии. Если после свадьбы нет времени на переоформление документов, это не лишает права изменить фамилию позже. Такая возможность предусмотрена законом и активно применяется на практике, на чем подчеркивают в Минюсте.

