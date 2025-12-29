Українська в усіх сферах соціального життя:  Рада посилить функціонування державної мови

Документ передбачає комплекс заходів для підвищення якості мови в законах, блокування проросійських наративів і підтримки української мови за кордоном.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада України зареєструвала Проєкт Постанови № 14334 «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави». Документ спрямований на зміцнення статусу української мови як державної та її всебічне застосування у всіх сферах суспільного життя.

Проєкт Постанови спрямований на усунення низки проблем у сфері функціонування української мови в Україні. Зокрема, документ має вирішити питання недостатнього поширення української мови у всіх сферах суспільного життя, адже досі значна присутність російської та інших чужих мов спостерігається в публічному просторі, медіа, освіті та офіційному документообігу. Постанова створює умови для повсюдного використання української мови у комунікаціях, закладах освіти, медіа та державних органах.

Крім того, проєкт Постанови покликаний підвищити якість української мови у законодавчих і нормативних актах, оскільки тексти законів і постанов часто містять помилки, кальки з іншомовних структур, застарілі або неточні терміни; передбачено аналіз та удосконалення термінології й правопису.

Також, документ має на меті очищення української мови від іншомовних, передусім російськомовних, елементів, які раніше витісняли питомі українські слова та формували домінування чужої мови у різних сферах. Важливим завданням є також протидія використанню мови держави-агресора як інструмента впливу: передбачено впровадження технологій виявлення, аналізу та блокування проросійських і антиукраїнських медіапродуктів. Постанова стимулює розвиток українськомовного освітнього та культурного продукту, усуваючи нестачу якісних аудіовізуальних матеріалів, наукових видань, словників та навчальних програм українською мовою.

Як зазначено в пояснювальній записці, ухвалення документа є необхідним, оскільки він підкреслює важливість української мови в історичному та сучасному контексті як ключового чинника формування нації та зміцнення державності.

Мета постанови — посилити реалізацію конституційного статусу української мови, забезпечити її взірцеве застосування у правотворчості, освіті, медіа та інших сферах життя. Основними завданнями є оновлення і затвердження Правопису української мови з урахуванням сучасних наукових підходів, підвищення якості текстів законів і нормативно-правових актів, удосконалення стандартів правотворчої діяльності, розвиток українськомовного аудіовізуального контенту, посилення заходів протидії деструктивним проросійським наративам та забезпечення наповнення й функціонування Єдиного глосарія правових термінів.

Проект постанови передбачає низку рекомендацій для Кабінету Міністрів, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Національної академії наук, Національної академії правових наук, Національної комісії зі стандартів державної мови та Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Зокрема, документ містить такі пропозиції:

Національна комісія зі стандартів державної мови разом із науковими установами має напрацювати та затвердити Правопис до 1 лютого 2026 року. Національна академія наук спільно з Національною академією правових наук до 1 березня 2026 року повинна проаналізувати тексти законів і надати висновок щодо термінів, словосполук і спеціальних слів для забезпечення високих стандартів української мови в законодавстві. Кабінету Міністрів рекомендують розробити єдиний стандарт шрифту для текстів законів, постанов і актів Верховної Ради до 1 березня 2026 року та привести нормативно-правові акти у відповідність із законом про державну мову. Захист української мови від використання мови держави-агресора – передбачено розробку законопроектів для недопущення використання російської мови як інструмента загроз національній безпеці та впровадження технологій для виявлення, аналізу і блокування проросійських і антиукраїнських медіапродуктів. Розвиток українськомовної освіти та культурного продукту – постанова стимулює створення системи підтримки української мови в освіті всіх рівнів, розробку нових аудіовізуальних матеріалів, наукових видань, словників та навчальних програм. Підтримка української мови за кордоном – створення інституційних умов для навчання, сертифікації та підтвердження рівня володіння українською мовою для українців за кордоном. Кабінет Міністрів, Національна академія наук, Нацрада з питань телебачення та інші органи мають спільно впроваджувати заходи щодо розвитку та використання української мови, забезпечення взірцевої мовної практики у публічному просторі та створення якісного національного аудіовізуального продукту. Комітет Верховної Ради готує законодавчі пропозиції щодо права на отримання послуг українською мовою, використання української мови на роботі, у медіа та притягнення порушників мовного законодавства до відповідальності.

Очікувані наслідки ухвалення документа включають підвищення якості мовного середовища у правотворчій, освітній та інформаційній сферах, зміцнення ролі української мови як чинника суспільної консолідації, гармонізацію української правничої термінології з правом Європейського Союзу та зменшення впливу деструктивних інформаційних наративів у медіапросторі України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.