Українська мова во всех сферах социальной жизни: Рада усилит функционирование государственного языка

07:30, 29 декабря 2025
Документ предусматривает комплекс мер для повышения качества языка в законах, блокировки пророссийских нарративов и поддержки украинского языка за рубежом.
Українська мова во всех сферах социальной жизни: Рада усилит функционирование государственного языка
Верховная Рада Украины зарегистрировала Проект Постановы № 14334 «О усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства». Документ направлен на укрепление статуса украинского языка как государственного и его всестороннее применение во всех сферах общественной жизни.

Проект Постановы направлен на устранение ряда проблем в сфере функционирования украинского языка в Украине. В частности, документ должен решить вопрос недостаточного распространения украинского языка во всех сферах общественной жизни, так как до сих пор значительное присутствие русского и других иностранных языков наблюдается в публичном пространстве, СМИ, образовании и официальном документообороте. Постановление создает условия для повсеместного использования украинского языка в коммуникациях, образовательных учреждениях, СМИ и государственных органах.

Кроме того, проект Постановы призван повысить качество украинского языка в законодательных и нормативных актах, поскольку тексты законов и постанов часто содержат ошибки, кальки из иностранных структур, устаревшие или неточные термины; предусмотрен анализ и совершенствование терминологии и орфографии.

Также документ нацелен на очищение украинского языка от иностранных, прежде всего русскоязычных, элементов, которые ранее вытесняли исконные украинские слова и формировали доминирование чужого языка в различных сферах. Важной задачей является также противодействие использованию языка государства-агрессора как инструмента влияния: предусмотрено внедрение технологий выявления, анализа и блокировки пророссийских и антиукраинских медиапродуктов. Постановление стимулирует развитие украинскоязычного образовательного и культурного продукта, устраняя нехватку качественных аудиовизуальных материалов, научных изданий, словарей и учебных программ на украинском языке.

Как указано в пояснительной записке, принятие документа необходимо, поскольку он подчеркивает важность украинского языка в историческом и современном контексте как ключевого фактора формирования нации и укрепления государственности.

Цель постановы — усилить реализацию конституционного статуса украинского языка, обеспечить его образцовое применение в законотворчестве, образовании, СМИ и других сферах жизни. Основными задачами являются обновление и утверждение Правописания украинского языка с учетом современных научных подходов, повышение качества текстов законов и нормативно-правовых актов, совершенствование стандартов законотворческой деятельности, развитие украинскоязычного аудиовизуального контента, усиление мер противодействия деструктивным пророссийским нарративам и обеспечение наполнения и функционирования Единого глоссария правовых терминов.

Проект постановы предусматривает ряд рекомендаций для Кабинета Министров, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной академии наук, Национальной академии правовых наук, Национальной комиссии по стандартам государственного языка и Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

В частности, документ содержит следующие предложения:

  1. Национальная комиссия по стандартам государственного языка совместно с научными учреждениями должна разработать и утвердить Правописание до 1 февраля 2026 года.
  2. Национальная академия наук совместно с Национальной академией правовых наук до 1 марта 2026 года должна проанализировать тексты законов и предоставить вывод по терминам, словосочетаниям и специальным словам для обеспечения высоких стандартов украинского языка в законодательстве.
  3. Кабинету Министров рекомендуется разработать единый стандарт шрифта для текстов законов, постановлений и актов Верховной Рады до 1 марта 2026 года и привести нормативно-правовые акты в соответствие с законом о государственном языке.
  4. Защита украинского языка от использования языка государства-агрессора — предусмотрена разработка законопроектов для недопущения использования русского языка как инструмента угроз национальной безопасности и внедрение технологий для выявления, анализа и блокировки пророссийских и антиукраинских медиапродуктов.
  5. Развитие украинскоязычного образования и культурного продукта — постановление стимулирует создание системы поддержки украинского языка в образовании всех уровней, разработку новых аудиовизуальных материалов, научных изданий, словарей и учебных программ.
  6. Поддержка украинского языка за рубежом — создание институциональных условий для обучения, сертификации и подтверждения уровня владения украинским языком для украинцев за рубежом.
  7. Кабинет Министров, Национальная академия наук, Нацсовет по вопросам телевидения и другие органы должны совместно внедрять меры по развитию и использованию украинского языка, обеспечению образцовой языковой практики в публичном пространстве и созданию качественного национального аудиовизуального продукта.
  8. Комитет Верховной Рады готовит законопроекты по праву на получение услуг на украинском языке, использованию украинского языка на работе, в СМИ и привлечению нарушителей языкового законодательства к ответственности.

Ожидаемые последствия принятия документа включают повышение качества языковой среды в законотворческой, образовательной и информационной сферах, укрепление роли украинского языка как фактора общественной консолидации, гармонизацию украинской правовой терминологии с правом Европейского Союза и снижение влияния деструктивных информационных нарративов в медиапространстве Украины.

Верховная Рада Украины язык

Блоги

Українська мова во всех сферах социальной жизни: Рада усилит функционирование государственного языка

Документ предусматривает комплекс мер для повышения качества языка в законах, блокировки пророссийских нарративов и поддержки украинского языка за рубежом.

