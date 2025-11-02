ВРП дала согласие на арест судьи Ольги Лелик — ее подозревают в смертельном ДТП в Тернопольской области

В отношении судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области Ольги Лелик открыто уголовное производство за наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Фото: ОГП

ВРП сообщила о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области Ольги Лелик. Информация о том, что речь идет о судье Лелик, была подтверждена во время заседания ВРП. Решение принято по результатам рассмотрения соответствующего представления заместителя Генерального прокурора Марии Вдовиченко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ГБР открыло уголовное производство по факту ДТП с участием судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области Ольги Лелик. По данным ГБР, судья, управляя автомобилем Lexus, совершила наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Один из пострадавших погиб на месте происшествия, другой получил легкие телесные повреждения.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Судье сообщено о подозрении.

