ВСП отстранил от правосудия судью Ольгу Лелик еще на два месяца — ее подозревают в смертельном ДТП

23 декабря Высший совет правосудия решил продлить на два месяца – до 1 марта 2026 года – срок временного отстранения от осуществления правосудия судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области Ольги Лелик в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщили на официальном сайте ВСП.

Решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства Первого заместителя Генерального прокурора Марии Вдовиченко. Докладчиком по этому вопросу выступил член Высшего совета правосудия Роман Маселко.

Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины, а именно в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего.

Докладчик Роман Маселко отметил: «По моему убеждению, доводы, изложенные в ходатайстве, являются обоснованными и подтверждаются предоставленными Высшему совету правосудия материалами. Обстоятельства, которые были основанием для временного отстранения судьи от осуществления правосудия, продолжают существовать. Сторона обвинения доказала, что нет возможности обеспечения достижения всех целей, ради которых было установлено временное отстранение от осуществления правосудия в течение действия предыдущего решения ВСП. Высший совет правосудия не имеет обстоятельств, которые могут свидетельствовать, что это ходатайство является формой незаконного влияния, давления или вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Учитывая изложенное, считаю, что ходатайство подлежит удовлетворению».

Напомним, 6 ноября 2025 года Высший совет правосудия временно, до 1 января 2026 года, отстранил Ольгу Лелик от осуществления правосудия.

3 ноября 2025 года суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 1 млн грн.

2 ноября 2025 года ВСП дал согласие на содержание судьи под стражей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ГБР открыло уголовное производство по факту ДТП с участием судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области Ольги Лелик. По данным ГБР, судья, управляя автомобилем Lexus, совершила наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Один из пострадавших погиб на месте происшествия, другой получил легкие телесные повреждения.

