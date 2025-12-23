Володимир Зеленський заслухав доповідь Рустема Умєрова та Андрія Гнатова після поїздки в США

Президент заслухав доповідь за результатами зустрічей з американською командою.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника української делегації, секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова за підсумками їхньої поїздки до США.

За словами Глави держави, українська делегація провела продуктивні зустрічі з американською командою, зокрема з представниками Президента США Дональд Трамп. За результатами перемовин підготовлено драфти кількох документів, які стосуються гарантій безпеки для України, відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни.

Зеленський наголосив, що всі пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення.

«Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу», - вказав він.

Президент також подякував європейським партнерам за підтримку та координацію зусиль і повідомив, що Україна очікує на продовження діалогу зі Сполученими Штатами. Він підкреслив, що дипломатія має йти паралельно з тиском на Росію та посиленням підтримки України.

