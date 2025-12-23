  1. В Украине

Владимир Зеленский заслушал доклад Рустема Умерова и Андрея Гнатова после поездки в США

13:47, 23 декабря 2025
Президент заслушал доклад по результатам встреч с американской командой.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы украинской делегации, секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова по итогам их поездки в США.

По словам Главы государства, украинская делегация провела продуктивные встречи с американской командой, в частности с представителями Президента США Дональда Трампа. По результатам переговоров подготовлены драфты нескольких документов, касающихся гарантий безопасности для Украины, восстановления, а также базовой рамки для завершения этой войны.

Зеленский подчеркнул, что все пункты на сегодняшний день зафиксированы таким образом, чтобы это соответствовало задаче реального окончания войны и необходимости не допустить третьего российского вторжения.

«Каждый раунд переговоров и встреч добавляет защищенности украинским интересам, и именно так конструктивно мы продолжим эту работу», — указал он.

Президент также поблагодарил европейских партнеров за поддержку и координацию усилий и сообщил, что Украина ожидает продолжения диалога с Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что дипломатия должна идти параллельно с давлением на Россию и усилением поддержки Украины.

Владимир Зеленский

