Не всі іноземні доходи підлягають оподаткуванню та декларуванню, — Леся Карнаух

Леся Карнаух підкреслила, якщо українець офіційно працює і сплачує податки за місцем проживання за кордоном, повторно сплачувати їх не потрібно.

Виконувачка обов'язків голови ДПС України Леся Карнаух роз’яснила питання оподаткування доходів українців, які тимчасово перебувають за кордоном.

«Не потрібно декларувати кошти та сплачувати податки в Україні, якщо фізична особа – резидент України отримала:

- матеріальну допомогу від іноземних держав, державних фондів або благодійних організацій у зв’язку з війною;

- допомогу від іноземних держав, державних фондів або благодійних організацій членам сім’ї першого ступеня споріднення, постраждалим від російської агресії», - сказала вона.

Очільниця податкової підкреслила, якщо були отримані інші доходи за кордоном, наприклад, заробітна плата, дохід від фрілансу, то так – такі доходи потрібно задекларувати в Україні.

Зробити це можна через Електронний кабінет платника.

Податки, які вже сплачені за кордоном, можна зарахувати в Україні.

Для цього зверніться за довідкою до податкової іншої країни.

В ній має бути така інформація:

▪️ скільки податку сплачено;

▪️ з якого доходу.

Довідку слід легалізувати (якщо міжнародний договір не передбачає інакше).

Сума зарахування не може перевищувати розмір податку, який мав би бути сплачений в Україні.

Хто має подавати декларацію?

Резиденти України, якщо отримували доходи за межами митної території України.

Будь-які іноземні доходи включаються до загального річного оподатковуваного доходу і оподатковуються на загальних підставах.

Іноземні доходи оподатковуються:

▪️ податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18 %;

▪️ військовим збором:

1,5 % – доходи, отримані до 31.12.2024 включно;

5 % – доходи, нараховані або виплачені з 01.01.2025.

Якщо дохід отримано у валюті або у вигляді інших активів, його перераховують у гривні за курсом НБУ на дату отримання.

«Якщо українець офіційно працює і сплачує податки за місцем проживання за кордоном, повторно сплачувати їх не потрібно, суми сплаченого за кордоном податку будуть зараховані в Україні в рахунок зменшення зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб.

Не всі іноземні доходи підлягають оподаткуванню та декларуванню! Україна має угоди з багатьма країнами світу про уникнення подвійного оподаткування.

Тому кожного українця за кордоном дуже просимо не піддаватися паніці», - додала вона.

