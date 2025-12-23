  1. В Україні

Не всі іноземні доходи підлягають оподаткуванню та декларуванню, — Леся Карнаух

13:54, 23 грудня 2025
Леся Карнаух підкреслила, якщо українець офіційно працює і сплачує податки за місцем проживання за кордоном, повторно сплачувати їх не потрібно.
Фото: dtkt.ua
Виконувачка обов'язків голови ДПС України Леся Карнаух роз’яснила питання оподаткування доходів українців, які тимчасово перебувають за кордоном.

«Не потрібно декларувати кошти та сплачувати податки в Україні, якщо фізична особа – резидент України отримала:

- матеріальну допомогу від іноземних держав, державних фондів або благодійних організацій у зв’язку з війною;

- допомогу від іноземних держав, державних фондів або благодійних організацій членам сім’ї першого ступеня споріднення, постраждалим від російської агресії», - сказала вона.

Очільниця податкової підкреслила, якщо були отримані інші доходи за кордоном, наприклад, заробітна плата, дохід від фрілансу, то так – такі доходи потрібно задекларувати в Україні.

Зробити це можна через Електронний кабінет платника.

Податки, які вже сплачені за кордоном, можна зарахувати в Україні.

Для цього зверніться за довідкою до податкової іншої країни.

В ній має бути така інформація:

▪️ скільки податку сплачено;

▪️ з якого доходу.

Довідку слід легалізувати (якщо міжнародний договір не передбачає інакше).

Сума зарахування не може перевищувати розмір податку, який мав би бути сплачений в Україні.

Хто має подавати декларацію?

Резиденти України, якщо отримували доходи за межами митної території України.

Будь-які іноземні доходи включаються до загального річного оподатковуваного доходу і оподатковуються на загальних підставах.

Іноземні доходи оподатковуються:

▪️ податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18 %;

▪️ військовим збором:

1,5 % – доходи, отримані до 31.12.2024 включно;

5 % – доходи, нараховані або виплачені з 01.01.2025.

Якщо дохід отримано у валюті або у вигляді інших активів, його перераховують у гривні за курсом НБУ на дату отримання.

«Якщо українець офіційно працює і сплачує податки за місцем проживання за кордоном, повторно сплачувати їх не потрібно, суми сплаченого за кордоном податку будуть зараховані в Україні в рахунок зменшення зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб.

Не всі іноземні доходи підлягають оподаткуванню та декларуванню! Україна має угоди з багатьма країнами світу про уникнення подвійного оподаткування.

Тому кожного українця за кордоном дуже просимо не піддаватися паніці», - додала вона.

