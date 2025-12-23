Не все иностранные доходы подлежат налогообложению и декларированию, — Леся Карнаух

Леся Карнаух подчеркнула: если украинец официально работает и платит налоги по месту проживания за границей, повторно платить их не нужно.

Исполняющая обязанности главы ГНС Украины Леся Карнаух разъяснила вопросы налогообложения доходов украинцев, которые временно находятся за границей.

«Не нужно декларировать средства и уплачивать налоги в Украине, если физическое лицо — резидент Украины получило:

материальную помощь от иностранных государств, государственных фондов или благотворительных организаций в связи с войной;

помощь от иностранных государств, государственных фондов или благотворительных организаций членам семьи первой степени родства, пострадавшим от российской агрессии», — сказала она.

Глава налоговой подчеркнула, что если были получены другие доходы за границей, например заработная плата, доход от фриланса, то такие доходы необходимо задекларировать в Украине.

Сделать это можно через Электронный кабинет плательщика.

Налоги, которые уже уплачены за границей, можно зачесть в Украине.

Для этого необходимо обратиться за справкой в налоговый орган другой страны.

В ней должна быть указана следующая информация:

▪️ сколько налога уплачено;

▪️ с какого дохода.

Справку следует легализовать (если международным договором не предусмотрено иное).

Сумма зачета не может превышать размер налога, который должен был бы быть уплачен в Украине.

Кто должен подавать декларацию?

Резиденты Украины, если они получали доходы за пределами таможенной территории Украины.

Любые иностранные доходы включаются в общий годовой налогооблагаемый доход и облагаются налогами на общих основаниях.

Иностранные доходы облагаются:

▪️ налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18 %;

▪️ военным сбором:

1,5 % — доходы, полученные до 31.12.2024 включительно;

5 % — доходы, начисленные или выплаченные с 01.01.2025.

Если доход получен в валюте или в виде других активов, он пересчитывается в гривны по курсу НБУ на дату получения.

«Если украинец официально работает и платит налоги по месту проживания за границей, повторно уплачивать их не нужно, суммы налога, уплаченного за границей, будут зачтены в Украине в счет уменьшения обязательств по налогу на доходы физических лиц.

Не все иностранные доходы подлежат налогообложению и декларированию! Украина имеет соглашения со многими странами мира об избежании двойного налогообложения.

Поэтому каждого украинца за границей очень просим не поддаваться панике», — добавила она.

