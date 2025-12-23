Не все иностранные доходы подлежат налогообложению и декларированию, — Леся Карнаух
Исполняющая обязанности главы ГНС Украины Леся Карнаух разъяснила вопросы налогообложения доходов украинцев, которые временно находятся за границей.
«Не нужно декларировать средства и уплачивать налоги в Украине, если физическое лицо — резидент Украины получило:
- материальную помощь от иностранных государств, государственных фондов или благотворительных организаций в связи с войной;
- помощь от иностранных государств, государственных фондов или благотворительных организаций членам семьи первой степени родства, пострадавшим от российской агрессии», — сказала она.
Глава налоговой подчеркнула, что если были получены другие доходы за границей, например заработная плата, доход от фриланса, то такие доходы необходимо задекларировать в Украине.
Сделать это можно через Электронный кабинет плательщика.
Налоги, которые уже уплачены за границей, можно зачесть в Украине.
Для этого необходимо обратиться за справкой в налоговый орган другой страны.
В ней должна быть указана следующая информация:
▪️ сколько налога уплачено;
▪️ с какого дохода.
Справку следует легализовать (если международным договором не предусмотрено иное).
Сумма зачета не может превышать размер налога, который должен был бы быть уплачен в Украине.
Кто должен подавать декларацию?
Резиденты Украины, если они получали доходы за пределами таможенной территории Украины.
Любые иностранные доходы включаются в общий годовой налогооблагаемый доход и облагаются налогами на общих основаниях.
Иностранные доходы облагаются:
▪️ налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18 %;
▪️ военным сбором:
1,5 % — доходы, полученные до 31.12.2024 включительно;
5 % — доходы, начисленные или выплаченные с 01.01.2025.
Если доход получен в валюте или в виде других активов, он пересчитывается в гривны по курсу НБУ на дату получения.
«Если украинец официально работает и платит налоги по месту проживания за границей, повторно уплачивать их не нужно, суммы налога, уплаченного за границей, будут зачтены в Украине в счет уменьшения обязательств по налогу на доходы физических лиц.
Не все иностранные доходы подлежат налогообложению и декларированию! Украина имеет соглашения со многими странами мира об избежании двойного налогообложения.
Поэтому каждого украинца за границей очень просим не поддаваться панике», — добавила она.
