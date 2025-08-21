Практика судів
Трамп розкритикував Байдена за те, що той не дав Україні «боротися», а тільки захищатися

16:53, 21 серпня 2025
Трамп розкритикував Байдена за ненадання України засобів для боротьби і заявив, що «попереду цікаві часи».
Трамп розкритикував Байдена за те, що той не дав Україні «боротися», а тільки захищатися
Президент США Дональд Трамп розкритикував свого попередника Джо Байдена за те, що той «не давав Україні атакувати Росію».

Він наголосив, що перемогти агресора неможливо, якщо країну обмежують у можливостях для атаки.

Також Трамп аявив, що «попереду цікаві часи». Водночас він не уточнив, про що саме йдеться.

«Дуже важко, якщо взагалі можливо, виграти війну без нападу на країну-загарбника. Це як велика команда в спорті, яка має фантастичний захист, але не має права грати в атаку. Шансів на перемогу немає! Так само і з Україною та Росією. Криворукий і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні БОРОТИСЯ, а лише ЗАХИЩАТИСЯ, оборонятися. Що з цього вийшло? Як би там не було, це війна, яка НІКОЛИ б не сталася, якби я був президентом — НУЛЬ ШАНСІВ. Цікаві часи попереду!!!», – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

США Україна Дональд Трамп війна Джо Байден

