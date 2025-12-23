Верховна Рада хоче навести лад у святковому календарі: чи стане менше вихідних

Стефанчук наголошує: свят менше не стане, планують лише впорядкувати дати.

В Україні готуються до системного перегляду святкових, пам’ятних і скорботних дат.

Йдеться про створення єдиної «календарної мапи» держави, яка впорядкує чинний перелік дат і усуне дублювання та суперечності. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, історичний календар є не формальним набором дат, а відображенням цінностей, ідеології та цивілізаційного вибору країни. Він нагадав, що Україна вже зробила низку принципових календарних кроків, зокрема перенесла святкування Різдва на 25 грудня та узгодила окремі пам’ятні дні з європейською традицією.

«Тобто будь-які календарні дати - це не просто про дні в календарі, це те, з ким ми і хто проти нас. І тому це важлива річ ідеологічна», – наголосив спікер парламенту в ефірі телемарафону.

Стефанчук звернув увагу, що нині в Україні існує значна кількість професійних, пам’ятних і скорботних дат, частина з яких накладаються одна на одну або збігаються з трагічними подіями.

Крім того, ці дні встановлювалися різними рішеннями — указами президента, постановами парламенту, уряду чи окремих відомств, що призвело до фрагментованості календаря.

«Я дуже добре пам'ятаю, коли у Верховній Раді змінювали ми статтю 73 і з 9 травня ми переносили разом з Європою на 8-ме травня, коли вшановували пам'ять жертв загиблих у Другій світовій війні. Але це ідеологічні речі, які ми повинні впорядкувати», – підкреслив він.

Водночас голова ВР запевнив, що мова не йде про скорочення кількості святкових днів чи зменшення відпочинку для громадян. За його словами, ініціатива має виключно системний і технічний характер.

«Це не про те, що свят стане менше. Це про впорядкування і створення єдиної календарної мапи», – зазначив Стефанчук.

Він також повідомив, що вже створено робочу групу з підготовки відповідного законопроєкту. Після Різдва, 26 грудня, заплановано широку нараду за участі представників уряду, Офісу президента, Національної академії наук, Інституту національної пам’яті та громадськості.

Очікується, що результатом роботи стане закон, який чітко визначить, які дати в Україні матимуть статус свят, які — днів пам’яті, а які залишаться скорботними.

