Верховная Рада хочет навести порядок в праздничном календаре: станет ли меньше выходных

Стефанчук подчеркивает: праздников меньше не станет, планируют лишь упорядочить даты.

В Украине готовятся к системному пересмотру праздничных, памятных и скорбных дат.

Речь идет о создании единой «календарной карты» государства, которая упорядочит действующий перечень дат и устранит дублирование и противоречия. Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, исторический календарь является не формальным набором дат, а отражением ценностей, идеологии и цивилизационного выбора страны. Он напомнил, что Украина уже сделала ряд принципиальных календарных шагов, в частности перенесла празднование Рождества на 25 декабря и согласовала отдельные памятные дни с европейской традицией.

«То есть любые календарные даты — это не просто о днях в календаре, это о том, с кем мы и кто против нас. И поэтому это важная вещь идеологическая», — подчеркнул спикер парламента в эфире телемарафона.

Стефанчук обратил внимание, что сейчас в Украине существует значительное количество профессиональных, памятных и скорбных дат, часть из которых накладываются друг на друга или совпадают с трагическими событиями.

Кроме того, эти дни устанавливались различными решениями — указами президента, постановлениями парламента, правительства или отдельных ведомств, что привело к фрагментированности календаря.

«Я очень хорошо помню, когда в Верховной Раде меняли мы статью 73 и с 9 мая переносили вместе с Европой на 8 мая, когда чествовали память жертв, погибших во Второй мировой войне. Но это идеологические вещи, которые мы должны упорядочить», — подчеркнул он.

В то же время председатель ВР заверил, что речь не идет о сокращении количества праздничных дней или уменьшении отдыха для граждан. По его словам, инициатива носит исключительно системный и технический характер.

«Это не о том, что праздников станет меньше. Это об упорядочении и создании единой календарной карты», — отметил Стефанчук.

Он также сообщил, что уже создана рабочая группа по подготовке соответствующего законопроекта. После Рождества, 26 декабря, запланировано широкое совещание с участием представителей правительства, Офиса президента, Национальной академии наук, Института национальной памяти и общественности.

Ожидается, что результатом работы станет закон, который четко определит, какие даты в Украине будут иметь статус праздников, какие — дней памяти, а какие останутся скорбными.

