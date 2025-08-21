Трамп раскритиковал Байдена за то, что тот не дал Украине «бороться», а только защищаться

Трамп подверг критике Байдена за непредоставление Украины средств для борьбы и заявил, что «впереди интересные времена».

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что тот «не давал Украине атаковать Россию».

Он подчеркнул, что победить агрессора невозможно, если страну ограничивают в возможностях для атаки.

Также Трамп заявил, что «впереди интересные времена». В то же время он не уточнил, о чем именно идет речь.

«Очень трудно, если вообще возможно, выиграть войну без нападения на страну-агрессора. Это как большая команда в спорте, у которой есть фантастическая защита, но нет права играть в атаку. Шансов на победу нет! То же самое и с Украиной и Россией. Криворукий и крайне некомпетентный Джо Байден не позволил Украине СРАЖАТЬСЯ, а лишь ЗАЩИЩАТЬСЯ, обороняться. Что из этого вышло? Как бы там ни было, это война, которая НИКОГДА бы не случилась, если бы я был президентом — НОЛЬ ШАНСОВ. Интересные времена впереди!!!», – написал он в своей соцсети Truth Social.

