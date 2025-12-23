  1. В Украине

Нацбанк объяснил ситуацию с закрытием счетов Revolut для украинцев

21:25, 23 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ограничения не касаются украинцев, зарегистрированных в странах Европейской экономической зоны.
Нацбанк объяснил ситуацию с закрытием счетов Revolut для украинцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины обнародовал свою позицию относительно решения компании Revolut прекратить обслуживание клиентов — резидентов Украины. Как сообщалось, в течение 60 дней пользователи смогут вывести средства со счетов.

В регуляторе подчеркнули, что поддерживают открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий на украинском рынке. НБУ заинтересован в приходе крупных международных финансовых компаний, однако при условии, что их деятельность полностью соответствует украинскому и европейскому законодательству.

Ключевой принцип, на котором настаивает Нацбанк, — единые правила для всех. Любая компания, которая планирует предоставлять финансовые услуги резидентам Украины, должна пройти процедуру авторизации в соответствии с требованиями украинского законодательства, а также соблюдать нормы по защите прав потребителей и рекламной деятельности.

Как сообщили в НБУ, решение о прекращении предоставления услуг украинским резидентам приняла сама компания Revolut. Речь идет о счетах, открытых через Revolut Bank UAB. В то же время клиенты с украинским гражданством, которые проживают и официально зарегистрированы в странах Европейской экономической зоны, продолжат обслуживаться без изменений.

В Национальном банке отметили, что Revolut заранее проинформировал регулятора о намерении прекратить работу с резидентами Украины. НБУ, со своей стороны, остается открытым к регуляторному диалогу и приветствует любую надлежащим образом авторизованную форму присутствия компании на украинском финансовом рынке.

Будущий формат работы Revolut в Украине будет зависеть от решения самой компании — с учетом требований украинского регулирования и перечня услуг, которые планируется предлагать потребителям.

В регуляторе также заверили, что в случае подачи полного пакета документов Национальный банк обеспечит его оперативное рассмотрение. Компании уже предоставлены детальные разъяснения относительно возможных механизмов авторизации в соответствии с действующим законодательством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Нацбанк банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде предлагают урегулировать права и гарантии для работников военных администраций

Работники военных администраций населённых пунктов могут получить чёткий правовой статус и социальные гарантии, что позволит обеспечить эффективную работу временных органов в условиях военного положения.

Обещал, что «не доживет до Нового года» и угрожал гранатой — судья из Киева обратилась в ВСП

Судья Деснянского районного суда Киева Оксана Гринчак сообщила о двух попытках давления со стороны ответчика, угрожавшего ей смертью и подрывом гранаты.

«Взятка» в 3 гривны и угрозы увольнением: ВСП обратится в ОГП из-за давления на судью Жмеринского суда

Председатель Жмеринского горрайонного суда Винницкой области пожаловался на давление со стороны лица, ранее осужденного им.

БП ВС признала обоснованным отказ в допуске к конкурсу на должность судьи из-за справки о несудимости, сформированной на один день раньше установленной даты

Кандидату без судимости, с полным пакетом документов и в пределах сроков отказали в допуске к конкурсу на должность судьи: как процедура победила содержание.

Смертельное ДТП: условный срок за гибель пешехода признан необоснованным

Верховный Суд подтвердил, что тяжесть преступления требует реального наказания

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]