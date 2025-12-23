Нацбанк объяснил ситуацию с закрытием счетов Revolut для украинцев

Ограничения не касаются украинцев, зарегистрированных в странах Европейской экономической зоны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины обнародовал свою позицию относительно решения компании Revolut прекратить обслуживание клиентов — резидентов Украины. Как сообщалось, в течение 60 дней пользователи смогут вывести средства со счетов.

В регуляторе подчеркнули, что поддерживают открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий на украинском рынке. НБУ заинтересован в приходе крупных международных финансовых компаний, однако при условии, что их деятельность полностью соответствует украинскому и европейскому законодательству.

Ключевой принцип, на котором настаивает Нацбанк, — единые правила для всех. Любая компания, которая планирует предоставлять финансовые услуги резидентам Украины, должна пройти процедуру авторизации в соответствии с требованиями украинского законодательства, а также соблюдать нормы по защите прав потребителей и рекламной деятельности.

Как сообщили в НБУ, решение о прекращении предоставления услуг украинским резидентам приняла сама компания Revolut. Речь идет о счетах, открытых через Revolut Bank UAB. В то же время клиенты с украинским гражданством, которые проживают и официально зарегистрированы в странах Европейской экономической зоны, продолжат обслуживаться без изменений.

В Национальном банке отметили, что Revolut заранее проинформировал регулятора о намерении прекратить работу с резидентами Украины. НБУ, со своей стороны, остается открытым к регуляторному диалогу и приветствует любую надлежащим образом авторизованную форму присутствия компании на украинском финансовом рынке.

Будущий формат работы Revolut в Украине будет зависеть от решения самой компании — с учетом требований украинского регулирования и перечня услуг, которые планируется предлагать потребителям.

В регуляторе также заверили, что в случае подачи полного пакета документов Национальный банк обеспечит его оперативное рассмотрение. Компании уже предоставлены детальные разъяснения относительно возможных механизмов авторизации в соответствии с действующим законодательством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.