Revolut закриває рахунки українських клієнтів — у чому причина

19:32, 22 грудня 2025
Revolut повідомив, що протягом 60 днів користувачі зможуть користуватися рахунками як зазвичай і вивести кошти.
Фото: finclub.net
Британський необанк Revolut вирішив призупинити надання послуг в Україні через вимоги місцевого законодавства. Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Зазначається, що повідомлення з таким змістом почали надходити користувачам в Україні сьогодні, 22 грудня. Відповідні рахунки можна було відкрити на початку року, після того як Revolut почав працювати з українськими клієнтами.

Протягом 60 днів користувачі зможуть користуватися рахунком як зазвичай.

«Хоча зараз ми не можемо надавати наші послуги жителям України, сподіваємося, що в майбутньому це буде можливо. Ми сповістимо вас, якщо ситуація зміниться», – йдеться у повідомленні Revolut.

До закриття рахунку у Revolut радять вивести усі кошти з рахунку, завантажити виписки з рахунку. Після 60 днів після отримання цього повідомлення рахунок буде закрито і користувачі зможуть лише вивести кошти на зовнішній банківський рахунок.

