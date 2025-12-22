  1. Общество

Revolut закрывает счета украинских клиентов – в чем причина

19:32, 22 декабря 2025
Revolut сообщил, что в течение 60 дней пользователи смогут пользоваться счетами как обычно и вывести средства.
Фото: finclub.net
Британский необанк Revolut решил приостановить предоставление услуг в Украине из-за требований местного законодательства. Об этом сообщает Forbes Ukraine.

Отмечается, что уведомления с таким содержанием начали поступать пользователям в Украине сегодня, 22 декабря. Соответствующие счета можно было открыть в начале года после того, как Revolut начал работать с украинскими клиентами.

В течение 60 дней пользователи смогут пользоваться счетом как обычно.

«Хотя сейчас мы не можем предоставлять наши услуги жителям Украины, надеемся, что в будущем это будет возможно. Мы уведомим вас, если ситуация изменится», — говорится в сообщении Revolut.

До закрытия счета в Revolut советуют вывести все средства со счета и загрузить выписки по счету. По истечении 60 дней с момента получения этого сообщения счет будет закрыт, и пользователи смогут лишь вывести средства на внешний банковский счет.

Великобритания

