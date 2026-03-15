Як відключатимуть світло в Україні 16 березня: графіки діятимуть ввечері

Обмеження електропостачання триватимуть з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах України.

У понеділок, 16 березня, в усіх регіонах України застосовуватимуть обмеження електропостачання. Вони діятимуть у вечірній час — з 17:00 до 22:00. Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

За інформацією компанії, в цей період в областях можуть діяти графіки погодинних відключень для населення, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Укренерго пояснює, що запровадження обмежень пов’язане з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру, які вплинули на роботу енергосистеми.

Водночас у компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається змінною. Точний час і тривалість можливих відключень для конкретної адреси споживачам радять перевіряти на офіційних сайтах регіональних операторів системи розподілу електроенергії (обленерго).

