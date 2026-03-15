Як відключатимуть світло в Україні 16 березня: графіки діятимуть ввечері

18:25, 15 березня 2026
Обмеження електропостачання триватимуть з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах України.
У понеділок, 16 березня, в усіх регіонах України застосовуватимуть обмеження електропостачання. Вони діятимуть у вечірній час — з 17:00 до 22:00. Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

За інформацією компанії, в цей період в областях можуть діяти графіки погодинних відключень для населення, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Укренерго пояснює, що запровадження обмежень пов’язане з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру, які вплинули на роботу енергосистеми.

Водночас у компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається змінною. Точний час і тривалість можливих відключень для конкретної адреси споживачам радять перевіряти на офіційних сайтах регіональних операторів системи розподілу електроенергії (обленерго).

Рада пропонує спростити звільнення військових, які виховують дитину з інвалідністю

Військові, які виховують дітей з інвалідністю, можуть отримати право на звільнення зі служби незалежно від наявності іншого з батьків

Комітет ВР переглянув власний висновок щодо скандального законопроєкту про гарантії захисту бізнесу

Законопроєкт, який викликав суперечки між депутатами та правоохоронцями, готують до другого читання.

Українці за кордоном стикаються з валютними лімітами НБУ: чому платежі важко здійснювати навіть із власними коштами

Чому валютні обмеження, запроваджені НБУ під час воєнного стану, ускладнюють українцям за кордоном здійснення великих платежів навіть за наявності власних коштів.

Законопроєкт про порядок обрання та звільнення голів судів на столі Комітету з євроінтеграції: що ним пропонується

Депутати мають визначити, чи наблизить Україну до європейських стандартів зміна процедури обрання голів судів.

ВП ВС скасувала довічний вирок у справі про подвійне вбивство після рішення ЄСПЛ про жорстоке поводження із засудженою

Велика Палата Верховного Суду скасувала вирок про довічне позбавлення волі після того, як ЄСПЛ встановив жорстоке поводження з підозрюваною та порушення права на справедливий суд.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

