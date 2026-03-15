Как будут отключать свет в Украине 16 марта: графики будут действовать вечером

Ограничения электроснабжения будут действовать с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины.

В понедельник, 16 марта, во всех регионах Украины будут применяться ограничения электроснабжения. Они будут действовать в вечернее время — с 17:00 до 22:00. Об этом сообщили в НЭК «Укренерго».

По информации компании, в этот период в областях могут действовать графики почасовых отключений для населения, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В «Укренерго» объясняют, что введение ограничений связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру, которые повлияли на работу энергосистемы.

В то же время в компании отмечают, что ситуация в энергосистеме остается изменчивой. Точное время и продолжительность возможных отключений по конкретному адресу потребителям советуют проверять на официальных сайтах региональных операторов системы распределения электроэнергии (облэнерго).

