Втратили ключ кваліфікованого електронного підпису або забули пароль — що робити

Податкова пояснила, як відновити можливість користуватися електронними сервісами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі втрати чи пошкодження особистого ключа кваліфікованого електронного підпису або печатки, а також якщо користувач забув пароль до нього, необхідно звернутися до найближчого представництва Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби. Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Чернігівській області.

У податковій пояснили: для відновлення можливості користуватися електронними сервісами слід подати заяву про зміну статусу кваліфікованого сертифіката. Також потрібно підготувати новий комплект реєстраційних документів, необхідний для отримання нових кваліфікованих сертифікатів відкритого ключа.

Інформацію про графік роботи та адреси пунктів обслуговування користувачів Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС можна знайти на офіційному сайті сервісу.

Зокрема, перелік пунктів реєстрації доступний у розділах «Контакти» → «Пункти обслуговування» або «Отримання електронних довірчих послуг» → «Пункти обслуговування».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.