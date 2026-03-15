Потеряли ключ квалифицированной электронной подписи или забыли пароль — что делать

18:43, 15 марта 2026
Налоговая объяснила, как восстановить возможность пользоваться электронными сервисами.
В случае утраты или повреждения личного ключа квалифицированной электронной подписи или печати, а также если пользователь забыл пароль к нему, необходимо обратиться в ближайшее представительство Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг Государственной налоговой службы. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Черниговской области.

В налоговой пояснили: для восстановления возможности пользоваться электронными сервисами следует подать заявление об изменении статуса квалифицированного сертификата. Также нужно подготовить новый комплект регистрационных документов, необходимый для получения новых квалифицированных сертификатов открытого ключа.

Информацию о графике работы и адресах пунктов обслуживания пользователей Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг ГНС можно найти на официальном сайте сервиса.

В частности, перечень пунктов регистрации доступен в разделах «Контакты» → «Пункты обслуживания» или «Получение электронных доверительных услуг» → «Пункты обслуживания».

