Нацбанк пояснив ситуацію із закриттям рахунків Revolut для українців

Обмеження не стосуються українців, зареєстрованих у країнах Європейської економічної зони.

Національний банк України оприлюднив свою позицію щодо рішення компанії Revolut припинити обслуговування клієнтів — резидентів України. Як повідомлялося, протягом 60 днів користувачі матимуть змогу вивести кошти з рахунків.

У регуляторі наголосили, що підтримують відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій на українському ринку. НБУ зацікавлений у приході великих міжнародних фінансових компаній, однак за умови, що їхня діяльність повністю відповідає українському та європейському законодавству.

Ключовий принцип, на якому наполягає Нацбанк, — єдині правила для всіх. Будь-яка компанія, яка планує надавати фінансові послуги резидентам України, має пройти процедуру авторизації відповідно до вимог українського законодавства, а також дотримуватися норм щодо захисту прав споживачів і рекламної діяльності.

Як повідомили в НБУ, рішення про припинення надання послуг українським резидентам ухвалила сама компанія Revolut. Йдеться про рахунки, відкриті через Revolut Bank UAB. Водночас клієнти з українським громадянством, які проживають і офіційно зареєстровані в країнах Європейської економічної зони, продовжать обслуговуватися без змін.

У Національному банку зазначили, що Revolut заздалегідь поінформував регулятора про намір припинити роботу з резидентами України. НБУ, зі свого боку, залишається відкритим до регуляторного діалогу та вітає будь-яку належним чином авторизовану форму присутності компанії на українському фінансовому ринку.

Майбутній формат роботи Revolut в Україні залежатиме від рішення самої компанії — з урахуванням вимог українського регулювання та переліку послуг, які планується пропонувати споживачам.

У регуляторі також запевнили, що в разі подання повного пакета документів Національний банк забезпечить його оперативний розгляд. Компанії вже надані детальні роз’яснення щодо можливих механізмів авторизації відповідно до чинного законодавства.

