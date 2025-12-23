  1. В Україні

Нацбанк пояснив ситуацію із закриттям рахунків Revolut для українців

21:25, 23 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обмеження не стосуються українців, зареєстрованих у країнах Європейської економічної зони.
Нацбанк пояснив ситуацію із закриттям рахунків Revolut для українців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України оприлюднив свою позицію щодо рішення компанії Revolut припинити обслуговування клієнтів — резидентів України. Як повідомлялося, протягом 60 днів користувачі матимуть змогу вивести кошти з рахунків.

У регуляторі наголосили, що підтримують відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій на українському ринку. НБУ зацікавлений у приході великих міжнародних фінансових компаній, однак за умови, що їхня діяльність повністю відповідає українському та європейському законодавству.

Ключовий принцип, на якому наполягає Нацбанк, — єдині правила для всіх. Будь-яка компанія, яка планує надавати фінансові послуги резидентам України, має пройти процедуру авторизації відповідно до вимог українського законодавства, а також дотримуватися норм щодо захисту прав споживачів і рекламної діяльності.

Як повідомили в НБУ, рішення про припинення надання послуг українським резидентам ухвалила сама компанія Revolut. Йдеться про рахунки, відкриті через Revolut Bank UAB. Водночас клієнти з українським громадянством, які проживають і офіційно зареєстровані в країнах Європейської економічної зони, продовжать обслуговуватися без змін.

У Національному банку зазначили, що Revolut заздалегідь поінформував регулятора про намір припинити роботу з резидентами України. НБУ, зі свого боку, залишається відкритим до регуляторного діалогу та вітає будь-яку належним чином авторизовану форму присутності компанії на українському фінансовому ринку.

Майбутній формат роботи Revolut в Україні залежатиме від рішення самої компанії — з урахуванням вимог українського регулювання та переліку послуг, які планується пропонувати споживачам.

У регуляторі також запевнили, що в разі подання повного пакета документів Національний банк забезпечить його оперативний розгляд. Компанії вже надані детальні роз’яснення щодо можливих механізмів авторизації відповідно до чинного законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Нацбанк банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

«Хабар» у 3 гривні та погрози звільненням: ВРП звернеться до ОГП через тиск на суддю Жмеринського суду

Голова Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області поскаржився на тиск з боку раніше засудженої ним особи.

ВП ВС визнала правильною відмову в допуску до конкурсу на посаду судді через витяг про несудимість, сформований на день раніше встановленої дати

Кандидату без судимості, з повним пакетом документів і в межах строків відмовили у допуску до конкурсу на посаду судді: як процедура перемогла зміст.

Смертельна ДТП: умовний строк за загибель пішохода визнано необґрунтованим

Верховний Суд підтвердив, що тяжкість злочину вимагає реального покарання

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]