Не «зимней поддержкой» единой: Зеленский анонсировал новые программы прямой помощи украинцам в 2026 году

21:43, 23 декабря 2025
Президент заявил, что формат прямой поддержки работает и будет расширен в следующем году.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2026 году государство планирует внедрить новые программы прямой поддержки граждан. По его словам, действующие инструменты помощи доказали свою эффективность и нуждаются в дальнейшем развитии.

Глава государства отметил, что форматы прямой поддержки, в частности программы зимней помощи, реально работают и дают ощутимый результат. Такой подход, подчеркнул президент, применяется не только в Украине, но и во многих странах мира — в частности в США и государствах Европы.

«Мы видим, что такие формы поддержки действительно работают — прямая поддержка, и не только в нашей стране. Америка, Европа, другие части мира так или иначе формируют свои программы прямой поддержки. На следующий год предусмотрим новые», — сказал Зеленский.

По словам президента, спрос на действующую программу поддержки остается очень высоким. На данный момент заявки на получение помощи подали почти 18 миллионов украинцев, и в ближайшее время это количество может вырасти.

Он напомнил, что подать заявку на получение нынешней «Зимней поддержки» можно до Рождества. 24 декабря является последним днем приема заявок по государственной программе «Зимняя поддержка».

В то же время полученные средства разрешается использовать до июня следующего года, поэтому все участники программы будут иметь достаточно времени, чтобы воспользоваться помощью.

Детали будущих программ пока не раскрываются, однако во власти дают понять, что государство и в дальнейшем будет делать ставку на адресную поддержку населения.

