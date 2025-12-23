Не «зимовою підтримкою» єдиною: Зеленський анонсував нові програми прямої допомоги українцям у 2026 році

Президент заявив, що формат прямої підтримки працює і буде розширений наступного року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2026 році держава планує запровадити нові програми прямої підтримки громадян. За його словами, нинішні інструменти допомоги довели свою ефективність і потребують розвитку.

Глава держави зазначив, що формати прямої підтримки, зокрема програми зимової допомоги, реально працюють і дають відчутний результат. Такий підхід, наголосив президент, застосовується не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу — зокрема в США та державах Європи.

«Ми бачимо, що такі форми підтримки дійсно працюють — пряма підтримка, і не тільки в нашій країні. Америка, Європа, інші частини світу так чи інакше формують свої програми прямої підтримки. На наступний рік передбачимо нові», — сказав Зеленський.

За словами Президента, попит на чинну програму зимової допомоги залишається дуже високим. Станом на тепер заявки на отримання допомоги подали майже 18 мільйонів українців, і вже найближчим часом ця кількість може зрости.

Він нагадав, що подати заявку на цьогорічну «Зимову підтримку» можна до Різдва. 24 грудня є останнім днем прийому заяв за державною програмою «Зимова підтримка».

Водночас отримані кошти дозволяється використати до червня наступного року, тож усі учасники програми матимуть достатньо часу, аби скористатися допомогою.

Деталі майбутніх програм поки не розкриваються, однак у владі дають зрозуміти, що держава й надалі робитиме ставку на адресну допомогу населенню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.