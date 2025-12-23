  1. В Україні

Не «зимовою підтримкою» єдиною: Зеленський анонсував нові програми прямої допомоги українцям у 2026 році

21:43, 23 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент заявив, що формат прямої підтримки працює і буде розширений наступного року.
Не «зимовою підтримкою» єдиною: Зеленський анонсував нові програми прямої допомоги українцям у 2026 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2026 році держава планує запровадити нові програми прямої підтримки громадян. За його словами, нинішні інструменти допомоги довели свою ефективність і потребують розвитку.

Глава держави зазначив, що формати прямої підтримки, зокрема програми зимової допомоги, реально працюють і дають відчутний результат. Такий підхід, наголосив президент, застосовується не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу — зокрема в США та державах Європи.

«Ми бачимо, що такі форми підтримки дійсно працюють — пряма підтримка, і не тільки в нашій країні. Америка, Європа, інші частини світу так чи інакше формують свої програми прямої підтримки. На наступний рік передбачимо нові», — сказав Зеленський.

За словами Президента, попит на чинну програму зимової допомоги залишається дуже високим. Станом на тепер заявки на отримання допомоги подали майже 18 мільйонів українців, і вже найближчим часом ця кількість може зрости.

Він нагадав, що подати заявку на цьогорічну «Зимову підтримку» можна до Різдва. 24 грудня є останнім днем прийому заяв за державною програмою «Зимова підтримка».

Водночас отримані кошти дозволяється використати до червня наступного року, тож усі учасники програми матимуть достатньо часу, аби скористатися допомогою.

Деталі майбутніх програм поки не розкриваються, однак у владі дають зрозуміти, що держава й надалі робитиме ставку на адресну допомогу населенню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський Зимова єПідтримка грошова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

«Хабар» у 3 гривні та погрози звільненням: ВРП звернеться до ОГП через тиск на суддю Жмеринського суду

Голова Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області поскаржився на тиск з боку раніше засудженої ним особи.

ВП ВС визнала правильною відмову в допуску до конкурсу на посаду судді через витяг про несудимість, сформований на день раніше встановленої дати

Кандидату без судимості, з повним пакетом документів і в межах строків відмовили у допуску до конкурсу на посаду судді: як процедура перемогла зміст.

Смертельна ДТП: умовний строк за загибель пішохода визнано необґрунтованим

Верховний Суд підтвердив, що тяжкість злочину вимагає реального покарання

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]