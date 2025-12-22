Укрпошта нагадала про дедлайн Зимової підтримки і оприлюднила графік роботи на свята

Укрпошта оприлюднила графік роботи відділень у святкові дні та нагадала про важливий дедлайн на виплати від держави.

«Укрпошта» працюватиме за звичайним графіком 24 і 25 грудня, тож українці зможуть без обмежень надсилати відправлення. Про це повідомив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

За його словами, 31 грудня у відділеннях буде скорочений робочий день, аби працівники змогли вчасно зустріти Новий рік із родинами. 1 січня «Укрпошта» не працюватиме, а вже з 2 січня відділення відновлять роботу у звичному режимі.

Також Смілянський звернув увагу на важливий дедлайн для громадян. 24 грудня є останнім днем прийому заяв за державною програмою «Зимова підтримка». Подати заявку на зараз через «Укрпошту» вже встигли понад 1,7 млн українців.

